Усилиями специалистов «Пермэнерго» и органов полиции раскрыта кража имущества с электросетевых объектов

Posted 15 сентября 2021, 05:21
Published 15 сентября 2021, 05:21
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Совместными усилиями специалистов службы безопасности филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» и органов внутренних дел в Кишертском муниципальном округе раскрыты кражи проводов с воздушных линий электропередачи и трансформатора из трансформаторной подстанции.
Объектами преступных посягательств стали ТП № 6138 и ЛЭП напряжением 0,4 кВ, расположенные в окрестностях села Седа, а также воздушная линия электропередачи аналогичного класса напряжения, находящаяся около деревни Тимино.
С этих объектов были похищены трансформатор мощностью 100 кВА и порядка 2 500 метров неизолированного провода. Специалисты «Пермэнерго» обратились с заявлением в правоохранительные органы. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый, неоднократно судимый и нигде не работающий гражданин 1979 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.