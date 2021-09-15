Усилиями специалистов «Пермэнерго» и органов полиции раскрыта кража имущества с электросетевых объектов

С этих объектов были похищены трансформатор мощностью 100 кВА и порядка 2 500 метров неизолированного провода. Специалисты «Пермэнерго» обратились с заявлением в правоохранительные органы. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый, неоднократно судимый и нигде не работающий гражданин 1979 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.