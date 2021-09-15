В батареях зашумело и забулькало. Дан старт отопительному сезону 2021-2022 в Перми

Тем более, что отопительный сезон 2021-2022 стартовал с 7 сентября. Постановление № 686 от 06 сентября 2021 года подписал глава города Алексей Демкин. И это передали в новостях. Значит, уже должно быть? Нет, это не так, это не значит, что на следующий день после постановления во всех зданиях батареи станут горячими. С этой даты -7 сентября — начинается поэтапное подключение к отоплению, сложный технологический процесс.