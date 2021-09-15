В батареях зашумело и забулькало. Дан старт отопительному сезону 2021-2022 в Перми

Posted 15 сентября 2021, 08:39
Published 15 сентября 2021, 08:39
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
— А в классе тепло? Может, свитер ребенку надеть?
— А в группе тепло? Шерстяные положить с собой?
Родительские чаты пестрят традиционными ежегодными сообщениями про «теплые кофты и пижамы», на работе коллеги уходят один за другим на больничный, домашние тапочки не хочется снимать, — всё это верные признаки перехода из лета в осень, приближения холодов, а значит, старта отопительного сезона. Жаркое уральское лето закончилось, а привычное «бабье лето» не спешит, температура воздуха снизилась, начались дожди. Конечно, в домах стало холодно, как и в школах-садах, и в офисах. Начались традиционные переживания по поводу того, ну когда же, когда поступит тепло.
Тем более, что отопительный сезон 2021-2022 стартовал с 7 сентября. Постановление № 686 от 06 сентября 2021 года подписал глава города Алексей Демкин. И это передали в новостях. Значит, уже должно быть? Нет, это не так, это не значит, что на следующий день после постановления во всех зданиях батареи станут горячими. С этой даты -7 сентября — начинается поэтапное подключение к отоплению, сложный технологический процесс.
Сначала тепло подали в объекты социальной сферы, сейчас подключено уже почти 70% жилых домов. Рекомендованная в постановлении дата запуска жилья – 14 сентября, но с учетом сырой погоды УК и ТСЖ были даны рекомендации подавать заявки на подключение уже с прошлой пятницы – 10 сентября.
Сейчас специалисты предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подключили к теплу 607 социальных объектов в Перми – 99% от общего числа. Отопление поступает в 239 детских садов, 155 школ, 213 больницы и поликлиники. Также отапливаются более 150 вузов, колледжей и лицеев.
Теплоноситель подан в 3446 домов краевой столицы, это примерно половина всего жилфонда, за которые отвечают энергетики «ПТС». Если отопление в квартире отсутствует, жителям необходимо уточнять в своих обслуживающих организациях – УК/ТСЖ – о наличии поданной заявки на подключение дома, а также подготовленности внутридомовой теплоустановки к запуску отопления.
По данным тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», часть управдомов еще не подтвердили готовность обслуживаемого жилфонда к отопительному сезону. Проверить свою УК/ТСЖ можно по списку критериев, которые должны обеспечить жилищные организации перед запуском отопления.
Запуск тепла — постепенный процесс, в котором задействованы теплоисточники — ТЭЦ, котельные — тепловые сети магистральные (большие, рассчитанные на районы), тепловые сети квартальные (малые, рассчитанные на улицы), ЦТП, подводящие сети к домам, внутридомовые сети — системы отопления.
График отпуска тепловой энергии задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда на улице холодает, в тепломагистрали увеличивается температура теплоносителя, подаваемого в дома. Но, бывает, что и за окном уже низкие температуры, и тепло уже дали, а в квартире по-прежнему холодно. Что делать? Не паниковать.
В-первую очередь, нужно проверить, не мешает ли нагреву помещений воздух в стояках, узнать, промыта ли система отопления. Возможно, батареи закрыты экранами/шторами, а балконные двери и окна не утеплены «по-зимнему». В результате в комнатах прохладно.
Если у соседей тепло, а у вас нет, значит, тепло поступает в здание, но не распределяется внутри дома по внутренним коммуникациям.
В зону ответственности энергокомпании входит подача энергоресурса до ввода в дом, за его прием и распределение отвечает обслуживающая организация — УК/ТСЖ. Наладка стояков, «продувка» завоздушенных участков, исправная работа «змеевиков» в ванных комнатах и батарей в комнатах, — всё это находится в ведении управдомов.
Получателем денег за тепло в квитанциях является теплоснабжающая компания. Клиент оплачивает объем теплоэнергии, который поступает в здание и требуется для нормальной работы систем отопления и горячего водоснабжения. Прямые платежи за тепло обеспечивают прозрачность расчетов, и гарантируют, что средства граждан поступят по назначению.
Однако УК/ТСЖ несут ответственность за подготовку внутридомовых сетей и теплопринимающих установок, от работы которых напрямую зависит качество коммунальных услуг. Жители оплачивают эти услуги управдомам, поэтому вправе требовать от УК/ТСЖ выполнения своих обязанностей.
Если тепло пришло, но батареи греют плохо, потому что вода горячая какая-то не горячая, нужно снова обратиться в организацию, обслуживающую здание. Да, исполнителем коммунальных услуг «Отопление» и «Горячее водоснабжение» являются УК и ТСЖ. Именно к ним нужно адресовать вопросы о низком качестве отопления и горячей воды. В 90% случаев для устранения неполадок требуется регулировка теплопринимающих установок, а также мероприятия на внутридомовых сетях: промывка системы отопления, устранение «завоздушивания», замена запорной арматуры в подвале.
Если в квартире холодно, если не включают тепло, нужно обратиться:
фотографии 1MediaInvest, ПАО Т Плюс