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Posted 15 сентября 2021, 08:24

Published 15 сентября 2021, 08:24

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Пермском крае снова растет суточная заболеваемость коронавирусом

В Пермском крае снова растет суточная заболеваемость коронавирусом

15 сентября 2021, 08:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Заболеваемость COVID-19 в регионе начала снижаться в начале сентября: 1 сентября было 472 случая, к 13 сентябрю цифра уменьшилась до 443, но последние два дня число заражений растет. О возможной четвертой волне коронавируса осенью предупреждал член оперштаба по борьбе с коронавирусом Дмитрий Жебелев.

Федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19 отчитался о 447 случаях заражения в Пермском крае: 398 пациентов оставили лечиться на дому, 49 — отправили в больницу.

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 94 605. В числе 447 новых инфицированных 169 пациентов мужского пола, 278 — женского, среди заболевших 48 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 59 человек, от 30 до 49 лет — 164 человека, 101 в возрасте 50–64 и 75 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

За сутки от коронавируса скончались еще 25 жителей региона 4 444 — за все время пандемии). В больницах находятся 3 122 человека: 157 из них — на искусственной вентиляции легких. Количество свободного коечного фонда от развернутого — 24,4%. На карантине из-за подозрения на COVID-19 сидят 16 803 жителей Прикамья.

На сегодня первый компонент вакцины от COVID-19 в регионе поставили себе уже 730 553 человека, полностью завершили курс иммунизации — 601 845.

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#Общество#Коронавирус в Перми#Коронавирус в прикамье
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