В Пермском крае снова растет суточная заболеваемость коронавирусом

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 94 605. В числе 447 новых инфицированных 169 пациентов мужского пола, 278 — женского, среди заболевших 48 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 59 человек, от 30 до 49 лет — 164 человека, 101 в возрасте 50–64 и 75 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.