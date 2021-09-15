В Пермском крае снова растет суточная заболеваемость коронавирусом

Posted 15 сентября 2021, 08:24
Published 15 сентября 2021, 08:24
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19 отчитался о 447 случаях заражения в Пермском крае: 398 пациентов оставили лечиться на дому, 49 — отправили в больницу.
«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 94 605. В числе 447 новых инфицированных 169 пациентов мужского пола, 278 — женского, среди заболевших 48 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 59 человек, от 30 до 49 лет — 164 человека, 101 в возрасте 50–64 и 75 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.
За сутки от коронавируса скончались еще 25 жителей региона 4 444 — за все время пандемии). В больницах находятся 3 122 человека: 157 из них — на искусственной вентиляции легких. Количество свободного коечного фонда от развернутого — 24,4%. На карантине из-за подозрения на COVID-19 сидят 16 803 жителей Прикамья.
На сегодня первый компонент вакцины от COVID-19 в регионе поставили себе уже 730 553 человека, полностью завершили курс иммунизации — 601 845.