В Прикамье осудили водителя, сбившего ребенка-велосипедиста

В октябре прошлого года мужчина наехал на велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе, который пересекал дорогу по ходу движения автомобиля. Ребенок получил тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к 1 году ограничению свободы, а также на 2 года запретил заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. Кроме того, в пользу родителей ребенка с него взыскали 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.