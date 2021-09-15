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Posted 15 сентября 2021, 12:29

Published 15 сентября 2021, 12:29

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Прикамье осудили водителя, сбившего ребенка-велосипедиста

В Прикамье осудили водителя, сбившего ребенка-велосипедиста

15 сентября 2021, 12:29
Фото: 1MI.
Водитель еще может обжаловать приговор.

В Перми осудили 64-летнего мужчину за наезд на малолетнего велосипедиста в поселке Новые Ляды. Пресс-служба краевой прокуратуры уточняет, что действия мужчины Свердловский районный суд квалифицировал как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В октябре прошлого года мужчина наехал на велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе, который пересекал дорогу по ходу движения автомобиля. Ребенок получил тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к 1 году ограничению свободы, а также на 2 года запретил заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. Кроме того, в пользу родителей ребенка с него взыскали 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу еще не вступил — осужденный может его обжаловать.

#Происшествия
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