В Прикамье осудили водителя, сбившего ребенка-велосипедиста

Posted 15 сентября 2021, 12:29
Published 15 сентября 2021, 12:29
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Перми осудили 64-летнего мужчину за наезд на малолетнего велосипедиста в поселке Новые Ляды. Пресс-служба краевой прокуратуры уточняет, что действия мужчины Свердловский районный суд квалифицировал как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В октябре прошлого года мужчина наехал на велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе, который пересекал дорогу по ходу движения автомобиля. Ребенок получил тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к 1 году ограничению свободы, а также на 2 года запретил заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. Кроме того, в пользу родителей ребенка с него взыскали 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу еще не вступил — осужденный может его обжаловать.