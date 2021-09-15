Юговской молкомбинат не получил субсидии от властей из-за купленной б/у техники

Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», выяснилось, что купленная техника для производства сыра уже была б/у, но якобы подобное условие не должно было сказаться на получении господдержки. В минсельхозе изданию не дали комментарий о размере субсидии, на которую претендовал ЮКМП. Следующее заседание состоится 19 октября.