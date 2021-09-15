Юговской молкомбинат не получил субсидии от властей из-за купленной б/у техники

Posted 15 сентября 2021, 04:10
Published 15 сентября 2021, 04:10
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
2 сентября ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) подал иск к министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Через арбитражный суд комбинат намерен добиться выплаты полного объема субсидии, на которую претендовал после запуска еще одной линии производства сыра.
Как пишет «КоммерсантЪ-Прикамье», выяснилось, что купленная техника для производства сыра уже была б/у, но якобы подобное условие не должно было сказаться на получении господдержки. В минсельхозе изданию не дали комментарий о размере субсидии, на которую претендовал ЮКМП. Следующее заседание состоится 19 октября.
В прошлом году Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 100 тыс. рублей за отсутствие информации о сорбиновой кислоте на упаковках сыра. В 2019 году ЮКМП возместило ущерб более 754 тыс. рублей, причиненный водным биологическим ресурсам в результате сброса сточных вод.