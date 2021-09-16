Кредиторы «Экопромбанка» не смогли доказать бездействие корпорации «АСВ»

В 2015 году конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось к силовикам с заявлением о возможных хищениях средств банка. Были возбуждены уголовные дела. Стало известно, что «Экопромбанк» в мае 2014 год предоставил ООО «МагнитИнвест» кредит на сумму 261,7 млн рублей под залог объектов недвижимости. Уже в июне кредитным комитетом банка было принято решение о выводе залога из состава обеспечения в полном объеме. В 2019 году за хищения средств банка были осуждены бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» Вадим Манин и бывший совледелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин.