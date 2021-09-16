Кредиторы «Экопромбанка» не смогли доказать бездействие корпорации «АСВ»

Posted 16 сентября 2021, 14:58
Published 16 сентября 2021, 14:58
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Арбитражный суд Пермского края отклонил жалобу кредитора «Экопромбанка» Альберта Спешилова на бездействие госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) при ведении процедуры банкротства кредитной организации. Конкурсного управляющего пытались уличить в ненадлежащем проведении инвентаризации земельного участка с расположенным на нем объектом незавершенного строительства по адресу Пермь, ул. Петропавловкая, 73а. Это актив «Экопромбанка» проданный третьим лицам, сейчас на участке ведется строительство многофункционального центра «Эспланада».
Заявители жалобы полагают, что на момент введения процедуры банкротства «Экопромбанка» на строительной площадке была смонтирована подпорная стена, необходимая для дальнейшего строительства. На возведение подпорной стены были затрачены существенные средства. При проведении инвентаризации конкурсный управляющий не указал о ее наличии, что повлекло реализацию земельного участка по заниженной стоимости.
27 апреля 2017 года инвесткомитет ЗПИФ «ПермИнвестНедвижимость» принял решение об одобрении сделки купли-продажи (без проведения торгов) земельного участка и объекта
незавершенного строительства по цене не менее 200 млн рублей. Объект был продан 7 июня 2017 года ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» компаниям «ПермИнвест-Недвижимость» и ООО «АЯКС Пермь» (ныне ликвидировано) за 200 млн рублей. 12 октября 2017 года ООО «АЯКС Пермь» реализовало земельный участок и объект незавершенного строительства обществу «Проспект Пермь» за 210,9 млн рублей. Начальная цена объекта на торгах составляла 2,5 млрд рублей.
В ноябре 2020 года действия АСВ при продаже участка были признаны незаконными. Они были названы судом неразумными и недобросовестными при продаже паев ЗПИФ «ПермИнвест-Недвижимость», а также при согласии на реализацию принадлежащего ему имущества — спорного земельного участка и объекта незавершенного строительства. На основании этого решения кредиторы и обратились в суд для признаний бездействия АСВ при ведении процедуры банкротства «Экопромбанка».
Арбитражный суд Пермского края 29 сентября 2014 года ввел конкурсное производство в отношении «Экопромбанка», лишившегося лицензии ЦБ РФ за месяц до этого. Тогда представители Банка России заявили, что на момент отзыва лицензии объем неисполненных обязательств банка составлял 830 млн рублей. Это и стало основанием для обращения в суд с заявлением о признании кредитного учреждения банкротом. Общий объем долгов «Экопромбанка» превышаетет 6,18 млрод рублей, перед вкладчиками — физическими лицами — 3,53 млрд рублей.
В 2015 году конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось к силовикам с заявлением о возможных хищениях средств банка. Были возбуждены уголовные дела. Стало известно, что «Экопромбанк» в мае 2014 год предоставил ООО «МагнитИнвест» кредит на сумму 261,7 млн рублей под залог объектов недвижимости. Уже в июне кредитным комитетом банка было принято решение о выводе залога из состава обеспечения в полном объеме. В 2019 году за хищения средств банка были осуждены бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» Вадим Манин и бывший совледелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин.