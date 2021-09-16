Стрелок с Нагорного стрелял в силовиков. Возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 16 сентября 2021 года по сообщению о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Свиязева раздаются выстрелы, выехал наряд сотрудников полиции, которые установили, что выстрелы из огнестрельного ружья производит местный житель, 1940 года рождения. Полицейские, находясь в подъезде указанного дома, потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия, на что он, находясь внутри своей квартиры, произвел несколько выстрелов из огнестрельного ружья в направлении сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, тем самым посягая на жизнь сотрудников правоохранительного органа.