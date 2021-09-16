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Posted 16 сентября 2021, 13:08

Published 16 сентября 2021, 13:08

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Стрелок с Нагорного стрелял в силовиков. Возбуждено уголовное дело

16 сентября 2021, 13:08
Сегодня утром мужчина 1940 года рождения открыл стрельбу с балкона в сторону детского сада.

Следственным отделом по Индустриальному району Перми СУ СК Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, 16 сентября 2021 года по сообщению о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Свиязева раздаются выстрелы, выехал наряд сотрудников полиции, которые установили, что выстрелы из огнестрельного ружья производит местный житель, 1940 года рождения. Полицейские, находясь в подъезде указанного дома, потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия, на что он, находясь внутри своей квартиры, произвел несколько выстрелов из огнестрельного ружья в направлении сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, тем самым посягая на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

В настоящее время оружие изъято, подозреваемый был задержан, после чего освидетельствован медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Сейчас допрашиваются свидетели и проводится осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники, изымаются следы и объекты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

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