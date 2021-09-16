Власти Прикамья анонсировали запуск движения поездов на набережной

Posted 16 сентября 2021, 05:29
Published 16 сентября 2021, 05:29
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Росжелдор разрешил использовать участок Пермь-II — Пермь-I для движения поездов. Приказ опубликован 15 сентября. Власти анонсировали возобновление движения в середине июня 2021 года. Тогда министр транспорта Прикамья Александр Алякринский говорил, что речь идет только о поездах, запускать трамваи пока не планируется.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что открытие движения — это старт нового этапа наземного метро. В пятницу, 17 сентября, на участке Пермь II — Лёвшино через станцию Пермь l пойдёт первый поезд наземного метро: «Далее мы сможем приступить к возведению остановок на набережной, открытию направления Пермь — Закамск, строительству соединительных скоб и обновлению подвижного состава. Хотим сделать «Ласточку» одним из любимых и востребованных видов транспорта для наших жителей, комфортным и быстрым».
Власти планируют до конца года включить участок между станциями Пермь I и Пермь II в большинство действующих маршрутов. Например, поезда, следующие из Краснокамска до вокзала Пермь II, будут доезжать до Левшино, а от станции Оверята — до Голованово. Поезда, идущие до Горнозаводской ветки до станции Пермь I будут довозить пассажиров до вокзала Пермь II. Это затронет 15 маршрутов, идущих в Пермь со стороны поселка Углеуральский и 16 — по направлению от Чусового.
Планируется, что новый этап реализации проекта наземного метро до конца года увеличит пассажиропоток в пределах агломерации на 15%. Городской железнодорожным транспортом могут воспользоваться еще 320 тыс. жителей, которые раньше не обращали на него внимание.
Движение было закрыто в январе 2020 года, а анонсировано прекращение использование участка еще в 2017 году бывшим губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Во время визита в город президента Владимира Путина Решетников пообещал, что закроет дорогу вдоль набережной, так как из-за движения электричек набережная разделяется на две части.