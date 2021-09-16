Власти Прикамья анонсировали запуск движения поездов на набережной

Власти планируют до конца года включить участок между станциями Пермь I и Пермь II в большинство действующих маршрутов. Например, поезда, следующие из Краснокамска до вокзала Пермь II, будут доезжать до Левшино, а от станции Оверята — до Голованово. Поезда, идущие до Горнозаводской ветки до станции Пермь I будут довозить пассажиров до вокзала Пермь II. Это затронет 15 маршрутов, идущих в Пермь со стороны поселка Углеуральский и 16 — по направлению от Чусового.