Финальный проект нового ТПУ Пермь II покажут только в следующем году

Здания железнодорожного и автовокзалов должно появиться на территории Товарного двора, по обеим сторонам от ул. Строителей. На сегодня уже разработана сметная документация, утверждены архитектурные решения ТПУ, отметил глава региона. Всего на создание ТПУ «Пермь-2» потребуется минимум 2,5 млрд рублей. Реализовать проект должны в 2023 году.