Финальный проект нового ТПУ Пермь II покажут только в следующем году

Posted 17 сентября 2021, 09:18
Published 17 сентября 2021, 09:18
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
ОАО «Российские железные дороги (РЖД)» намерено завершить проектирование транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II в Перми в 2022 году. О новых сроках рассказал гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
Здания железнодорожного и автовокзалов должно появиться на территории Товарного двора, по обеим сторонам от ул. Строителей. На сегодня уже разработана сметная документация, утверждены архитектурные решения ТПУ, отметил глава региона. Всего на создание ТПУ «Пермь-2» потребуется минимум 2,5 млрд рублей. Реализовать проект должны в 2023 году.
Ранее бывший вице-премьер краевого правительства Григорий Невоструев заявлял, что проект ТПУ должен быть готов в 2021 году. После этого проект должен пройти госэкспертизу и утверждение в РЖД.