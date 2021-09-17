properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2021, 11:11

Published 17 сентября 2021, 11:11

Modified 24 декабря 2024, 18:38

Updated 24 декабря 2024, 18:38

Минздрав изучит вопрос одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа

Минздрав изучит вопрос одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа

17 сентября 2021, 11:11
Фото: 1MI.
Сейчас вакцинироваться от гриппа и коронавируса одновременно нельзя, должен быть перерыв между прививками.

Минздрав России решил исследовать реакцию людей на одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Замглавы ведомства Олег Гриднев отметил, что на сегодня вводить вакцины от COVID-19 и гриппа нужно с интервалом около месяца. Однако в ближайшее время планируется исследовать их совместимость, сообщает издание VSE42.RU со ссылкой на РИА «Новости».

На этой неделе в Пермском крае начали работать мобильные пункты, в которых можно поставить вакцину от COVID-19 или от гриппа. Прививаться в них можно будет и в выходные.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика