Минздрав изучит вопрос одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа

Минздрав России решил исследовать реакцию людей на одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Замглавы ведомства Олег Гриднев отметил, что на сегодня вводить вакцины от COVID-19 и гриппа нужно с интервалом около месяца. Однако в ближайшее время планируется исследовать их совместимость, сообщает издание VSE42.RU со ссылкой на РИА «Новости».