Минздрав изучит вопрос одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа

Posted 17 сентября 2021, 11:11
Published 17 сентября 2021, 11:11
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
Минздрав России решил исследовать реакцию людей на одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Замглавы ведомства Олег Гриднев отметил, что на сегодня вводить вакцины от COVID-19 и гриппа нужно с интервалом около месяца. Однако в ближайшее время планируется исследовать их совместимость, сообщает издание VSE42.RU со ссылкой на РИА «Новости».
На этой неделе в Пермском крае начали работать мобильные пункты, в которых можно поставить вакцину от COVID-19 или от гриппа. Прививаться в них можно будет и в выходные.