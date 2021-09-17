Пермяков несколько месяцев топят ливни из-за дыры на крыше. Дом так чинят к 300-летию Перми

Posted 17 сентября 2021, 12:25
Published 17 сентября 2021, 12:25
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Владельцы квартир в доме по улице Краснова, 25, где в январе 2021 года под строительными конструкциями погибла женщина, вынуждены из-за остановившегося капремонта снимать жилье и не понимают, когда смогут вернуться в собственное. Дело в том, что в марте 2021 года подрядчик ООО «АудитЭнергоПроект» начал менять кровлю, но работы были прерваны.
Проблемы начались в середине марта 2021 года, когда начал протекать потолок в ванной, потом вода полилась в комнатах, а 25 июня во время ливня полностью сорвало натяжные потолки. Стоит отметить, что квартиру Лилия с супругом купили в 2018 году и за пару лет вложили в ремонт около миллиона рублей.
«Сначала мы сами сняли посуточное жилье, потом — за счет одного субподрядчика, ИП Мельникова, а с июля — за счет другого, ООО «Днком». Фонд капремонта провел независимый аудит и оценили ущерб примерно в 300 тыс. рублей, из которых 180 тыс. уже выплатили. Поскольку договор с «АудитЭнергоПроектом» расторгли, сейчас мы оплачиваем съемное жилье из собственных денег», — рассказала журналисту Properm.ru Лилия.
Квартиры затопило не только на пятом этаже, но и ниже. Жильцы рассказывают, что когда начали жаловаться во все ведомства летом, пришли какие-то работники и закрыли крышу старыми рекламными щитами, но дальше дело не пошло. Соседка Лилии, Татьяна Шуракова рассказывает, что за это время они обращались в прокуратуру и фонд капремонта, но ответа «когда все это кончится», так и не получили.
«Мы писали даже Дмитрию Махонину «ВКонтакте», но нам из фонда дали формальный ответ. Сейчас говорят, что заключили договор с новым подрядчиком, но работы начнут только в октябре, а дожди льют уже сейчас», — рассказала Шуракова.
По данным сайта госзакупок, в августе 2021 года фонд капремонта заключил новый контракт на проведение работ на Краснова, 25. с ООО «Стройтехнология» из Перми. Это предприятие с 2018 года заключило 26 госконтрактов с фондом капремонта на сумму 149 млн рублей.
В сентябре 2021 года прокуратура сообщила, что выявлены нарушения жилищного законодательства при проведении капремонта крыши многоквартирного дома по ул. Краснова, 25. После проверки районная прокуратура подала в Ленинский районный суд исковое заявление, в котором потребовала обязать краевой Фонд капитального ремонта завершить капремонт крыши многоквартирного дома. Сейчас иск находится на рассмотрении.