Пермяков несколько месяцев топят ливни из-за дыры на крыше. Дом так чинят к 300-летию Перми

Квартиры затопило не только на пятом этаже, но и ниже. Жильцы рассказывают, что когда начали жаловаться во все ведомства летом, пришли какие-то работники и закрыли крышу старыми рекламными щитами, но дальше дело не пошло. Соседка Лилии, Татьяна Шуракова рассказывает, что за это время они обращались в прокуратуру и фонд капремонта, но ответа «когда все это кончится», так и не получили.