properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2021, 03:45

Published 17 сентября 2021, 03:45

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Пермском крае начались трехдневные выборы

В Пермском крае начались трехдневные выборы

17 сентября 2021, 03:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Выборы
В течение трех дней избирательные участки будут работать в регионе и по всей России.

В Пермском крае 17 сентября в 8:00 открылись избирательные участки. Всего по региону будет работать 1 790 участков: 1 758 постоянных и 32 временных. В течение трех дней жители Прикамья будут выбирать депутатов в Госдуму, краевой Заксобрание и Пермскую городскую Думу. Проходит также 15 муниципальных компаний по замещению 78 мандатов. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Также с сегодняшнего дня действует запрет на агитацию. Он будет действовать все три дня голосования. Разрешенные печатные агитационные материалы должны быть не ближе 50 м. от входа на избирательный участок.

#Общество#Выборы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика