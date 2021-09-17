В Пермском крае начались трехдневные выборы

В Пермском крае 17 сентября в 8:00 открылись избирательные участки. Всего по региону будет работать 1 790 участков: 1 758 постоянных и 32 временных. В течение трех дней жители Прикамья будут выбирать депутатов в Госдуму, краевой Заксобрание и Пермскую городскую Думу. Проходит также 15 муниципальных компаний по замещению 78 мандатов. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.