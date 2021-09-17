В Пермском крае начались трехдневные выборы

Posted 17 сентября 2021, 03:45
Published 17 сентября 2021, 03:45
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Пермском крае 17 сентября в 8:00 открылись избирательные участки. Всего по региону будет работать 1 790 участков: 1 758 постоянных и 32 временных. В течение трех дней жители Прикамья будут выбирать депутатов в Госдуму, краевой Заксобрание и Пермскую городскую Думу. Проходит также 15 муниципальных компаний по замещению 78 мандатов. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Также с сегодняшнего дня действует запрет на агитацию. Он будет действовать все три дня голосования. Разрешенные печатные агитационные материалы должны быть не ближе 50 м. от входа на избирательный участок.