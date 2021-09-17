«Все ходят по замкнутому кругу и показывают друг на друга пальцем», или почему у Прикамья нет амбиций

Posted 17 сентября 2021, 07:15
Published 17 сентября 2021, 07:15
Modified 16 сентября, 09:55
Updated 16 сентября, 09:55
Чайковская «Снежинка» — это наследие сочинской олимпиады, ведь именно для подготовки наших спортсменов к олимпиаде, в России построили несколько современных центров. Это было правильно — построить такие центры в разных точках страны. Что сейчас с наследием — об этом много говорят, часть сооружений ветшает и не используется, денег на переоборудование нет. федеральный центр подготовки по зимним видам спорта в Чайковском не исключение. В следующем году ему исполнится 10 лет, и число проблем только растет.
В марте 2022 мы вновь принимаем большой Финал Кубка мира, но лестницы для зрителей как и нормальной дороги к подножью комплекса не появится. Много обещаний и никакого результата.
Причина — у «Снежинки» нет хозяина, она бесхозная. Формально, конечно есть, это Чайковская академия физической культуры, подчиняется федеральному центру. Но по факту нет. Кому комплекс нужен больше всех, кто принимает решения — Пермский край, Чайковский муниципалитет, министерство спорта в Москве, Академия, Федерации по разным видам спорта? На этот вопрос нет ответа, никто не хочет и не может на него ответить. Федералы говорят — мы построили — пусть край пользуется. Край отвечает — это не наш объект, пусть развитием занимаются общественные организации.
Спортивные общественные организации ищут поддержку в минспортах всех уровней. Муниципалитет вообще стоит, курит в сторонке. Это печально, но до сих пор нет детской спортивной школы по базовым зимним видам спорта в Чайковском. Все ходят по замкнутому кругу и показывают друг на друга пальцем, точнее, перекидывают проблемы «Снежинки» как снежок из рук в руки. Цель не уронить, и как можно быстрее другому перекинуть. Вот в такую игру и играем уже 10 лет.
Заявил министр об отказе проводить Гран-При в 2022 году — пока не страшно, у нас есть до весны следующего года время передумать и попасть в летний календарь, который окончательно все равно утверждается только в мае. Это вообще нормальный процесс, когда даже утвержденные в календаре соревнования могут отмениться по самым разным причинам. По международным правилам у каждого организатора до определенного момента есть на это право. Осуждать за это в спортивном мире не принято. В 2023 году Русский Тур «Синяя Птица» вновь стоит в международном календаре. Пока комплекс работает, мы как общественная организация будем делать все, чтобы затаскивать на него международные старты, от Нижнего Тагила точно не отстанем.
«Снежинке» в следующем году исполнится 10 лет, на ней проведено несколько десятков крупных международных стартов, за это время она, и мы вместе с ней пережили не одного министра, президента, главу муниципалитета, губернатора. Люди приходят и уходят, проблемы все те же, но я сейчас о другом. Я про отсутствие амбиций у края, и это очень печально.
Да, мы мечтаем привезти в Пермский край чемпионат мира по лыжным видам спорта, говорим об этом с 2012 года и даже нашли в свое время в этом вопросе поддержку у губернатора Олега Чиркунова. Тогда до подачи заявки дело так и не дошло, а уже в 2019 году это вполне могло случиться. Представляете, как все могло бы сейчас измениться для Чайковского и для края? Чем мы хуже Казани, где провели Чемпионат мира по водным видам спорта или Екатеринбурга с прошедшим там футболом и грядущей Универсиадой? Но нет у края амбиций, пройдут мимо Универсиады, как федеральные трассы, и когда-нибудь растает наша «Снежинка».