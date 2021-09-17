«Все ходят по замкнутому кругу и показывают друг на друга пальцем», или почему у Прикамья нет амбиций

Да, мы мечтаем привезти в Пермский край чемпионат мира по лыжным видам спорта, говорим об этом с 2012 года и даже нашли в свое время в этом вопросе поддержку у губернатора Олега Чиркунова. Тогда до подачи заявки дело так и не дошло, а уже в 2019 году это вполне могло случиться. Представляете, как все могло бы сейчас измениться для Чайковского и для края? Чем мы хуже Казани, где провели Чемпионат мира по водным видам спорта или Екатеринбурга с прошедшим там футболом и грядущей Универсиадой? Но нет у края амбиций, пройдут мимо Универсиады, как федеральные трассы, и когда-нибудь растает наша «Снежинка».