За обнал 3,9 млн рублей пермский предприниматель отправился за решетку

Posted 17 сентября 2021, 14:49
Published 17 сентября 2021, 14:49
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Мотовилихинский районный суд Перми 17 сентября признал виновным в совершении ряда преступлений, связанных с выводом денег из легального оборота Дмитрия Лундина, ранее осужденного за мошенничество. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы, со штрафом 150 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, Лундин совместно с другими лицами обналичили более 3,9 млн. рублей. Уголовное преследование его сообщника было прекращено в связи с кончиной подозреваемого. По имеющейся у Properm.ru информации, речь идет о супруге осужденного Яне Сухорословой.
Супруги открыли офис компании на Садовом в Перми и официально представлялись организациями, оказывающими транспортные и строительные услуги. Через счета подконтрольных «фирм — однодневок» и номинальных индивидуальных предпринимателей, поддельные документы, они по заказу выводили денежные средства из-под финансового контроля государства. Маскируя свой преступный умысел, они привлекали минимум рабочей силы, которым незначительно оплачивали их труд, а большую часть перечисленных от заказчиков денег забирали себе и распоряжались ими по своему усмотрению.
Летом 2020 года Лундин и Сухорослова были приговорены к условному сроку и штрафу за мошенничество.