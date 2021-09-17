properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2021, 14:49

Published 17 сентября 2021, 14:49

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

За обнал 3,9 млн рублей пермский предприниматель отправился за решетку

За обнал 3,9 млн рублей пермский предприниматель отправился за решетку

17 сентября 2021, 14:49
Фото: 1MI.
Во время расследования уголовного дела соучастница преступлений скончалась.

Мотовилихинский районный суд Перми 17 сентября признал виновным в совершении ряда преступлений, связанных с выводом денег из легального оборота Дмитрия Лундина, ранее осужденного за мошенничество. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы, со штрафом 150 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, Лундин совместно с другими лицами обналичили более 3,9 млн. рублей. Уголовное преследование его сообщника было прекращено в связи с кончиной подозреваемого. По имеющейся у Properm.ru информации, речь идет о супруге осужденного Яне Сухорословой.

Супруги открыли офис компании на Садовом в Перми и официально представлялись организациями, оказывающими транспортные и строительные услуги. Через счета подконтрольных «фирм — однодневок» и номинальных индивидуальных предпринимателей, поддельные документы, они по заказу выводили денежные средства из-под финансового контроля государства. Маскируя свой преступный умысел, они привлекали минимум рабочей силы, которым незначительно оплачивали их труд, а большую часть перечисленных от заказчиков денег забирали себе и распоряжались ими по своему усмотрению.

Летом 2020 года Лундин и Сухорослова были приговорены к условному сроку и штрафу за мошенничество.

Главная новость по теме
Троих пермяков осудили за вымогательство взятки у бизнесменов
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика