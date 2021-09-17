За обнал 3,9 млн рублей пермский предприниматель отправился за решетку

Супруги открыли офис компании на Садовом в Перми и официально представлялись организациями, оказывающими транспортные и строительные услуги. Через счета подконтрольных «фирм — однодневок» и номинальных индивидуальных предпринимателей, поддельные документы, они по заказу выводили денежные средства из-под финансового контроля государства. Маскируя свой преступный умысел, они привлекали минимум рабочей силы, которым незначительно оплачивали их труд, а большую часть перечисленных от заказчиков денег забирали себе и распоряжались ими по своему усмотрению.