Чиновники продолжают демонтировать незаконные вывески пермских предпринимателей

Posted 18 сентября 2021, 05:30
Published 18 сентября 2021, 05:30
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Ленинском районе Перми с начала августа выявлено 112 незаконных вывесок. Из 112 выявленных объектов 32 владельцы привели в нормативное состояние, 80 в ближайшее время демонтируют в принудительном порядке. Ранее в районе уже демонтировали 26 вывесок на улицах Пушкина, Ленина, Комсомольском проспекте, Луначарского, Спешилова, 25 Октября.
Специалисты администрации Свердловского района за неделю выявили 30 незаконных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям Правил благоустройства. На этой неделе собственники добровольно демонтировали 12 незаконных вывесок. Кроме того, администрацией района направлены пять вызовов для составления протоколов об административных правонарушениях за размещение таких вывесок. Владельцам направлены предупреждения об устранении нарушений в течение 10 рабочих дней. Если в установленные сроки вывеску не приведут в соответствие установленным требованиям, то её демонтируют в принудительном порядке с последующей компенсацией затрат с владельца.
В Мотовилихинском районе Перми была выявлена вывеска из мягких материалов, а также две вывески в виде бегущей строки по улицам Тургенева и Уинской. В адрес собственников вывесок были направлены соответствующие предупреждения, они устранили нарушение.
Специалисты администраций районов еженедельно обследуют территорию: выявляют несоответствующие требованиям вывески, незаконные нестационарные торговые объекты, гаражи. Все нарушения фиксируются, а объекты вносятся в план демонтажа. После выявления незаконных объектов с предпринимателями проводятся разъяснительные беседы, им дают время добровольно убрать такие вывески. Узнать, какая вывеска с нарушениями внесена в реестр, подлежащих демонтажу, можно тут.