Чиновники продолжают демонтировать незаконные вывески пермских предпринимателей

Специалисты администрации Свердловского района за неделю выявили 30 незаконных вывесок, не соответствующих стандартным требованиям Правил благоустройства. На этой неделе собственники добровольно демонтировали 12 незаконных вывесок. Кроме того, администрацией района направлены пять вызовов для составления протоколов об административных правонарушениях за размещение таких вывесок. Владельцам направлены предупреждения об устранении нарушений в течение 10 рабочих дней. Если в установленные сроки вывеску не приведут в соответствие установленным требованиям, то её демонтируют в принудительном порядке с последующей компенсацией затрат с владельца.