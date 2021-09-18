Фельдшер скорой помощи из Кунгура потребовала с водоканала 915 тысяч за травму ноги

Posted 18 сентября 2021, 06:50
Published 18 сентября 2021, 06:50
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Кунгурский городской суд взыскал с местного МУП «Водоканал» в пользу фельдшера скорой помощи 269 тыс. рублей за травму ноги. Из них — 250 тыс. возмещения морального вреда и 19 тыс. материального ущерба. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе суда. Решение суда не вступило в законную силу.
В августе 2020 года женщина, находясь на смене, в составе бригады скорой медицинской помощи приехала на вызов в один из домов по улице Красногвардейцев города Кунгура. Когда она вышлаиз машины, нога соскользнула на крышку люка, который был ниже уровня асфальта примерно на 11 см. Медработник упала, почувствовала сильную боль. В последующем из-за травмы ноги она дважды находилась на стационарном лечении.
В исковом заявлении фельдшер попросила суд взыскать с двух ответчиков моральный и материальный вред, по поводу причиненного вреда здоровью, который оценивает в общей сумме более 915 тыс. рублей.
Суд, с учетом всех доказательств, пришел к выводу о том, что ответчиком был причинен истцу моральный вред, связанный с падением истца в связи с соскальзываем ноги в канализационный колодец. В связи с полученной травмой истцом понесены расходы на приобретение медицинских препаратов, приемов врача, приобретение специальных средств — ходунки.