Фельдшер скорой помощи из Кунгура потребовала с водоканала 915 тысяч за травму ноги

В августе 2020 года женщина, находясь на смене, в составе бригады скорой медицинской помощи приехала на вызов в один из домов по улице Красногвардейцев города Кунгура. Когда она вышлаиз машины, нога соскользнула на крышку люка, который был ниже уровня асфальта примерно на 11 см. Медработник упала, почувствовала сильную боль. В последующем из-за травмы ноги она дважды находилась на стационарном лечении.