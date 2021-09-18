Хроника происшествий за сутки. В Прикамье потушили семь пожаров

Posted 18 сентября 2021, 04:42
Published 18 сентября 2021, 04:42
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
17 сентября в в Мотовилихе горели жилой дом и заболшенный сарай. В Соликамске и Нытве пожары тушили в садовых домах. Также сотрудники МЧС тушили возгорания в частных домах в Ильинском, Октябрьском и Оргджоникидзевском районе Перми.
Пешеходы попадали под колеса автомобилей в Свердловском районе Перми и в городе Чайковском. Машины наезжали на препятствия в Ленинском и Кировском районе Перми и в Бардымском муниципальном округе. В Пермском муниципальном районе машина опрокинулась в кювет. В Кировском районе Перми и Березниках сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию оследствий после столкновения автомобилей.