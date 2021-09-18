Из окна гостиницы в центре Перми выпал постоялец

Posted 18 сентября 2021, 15:40
Published 18 сентября 2021, 15:40
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Как сообщили Properm.ru читатели, в отеле «Урал» в центре Перми сегодня около 18 часов из окна выпал постоялец. Люди увидели уже лежащего на земле мужчину без признаков жизни. На место выехали представители правоохранительных органов, здание гостиницы оцеплено. Собеседники в правоохранитлельных органах случившееся неофициально подтверждают.
В отеле «Урал» разговаривать о произошедшем отказались, сообщив, что данную информацию никто в компании комментировать не будет.
Сейчас на месте работают следователи СУ СКР по Пермскому краю. В ведомство направлен официальный запрос.
UPD
В СУ СКР по Пермскому краю факт случившегося в отеле «Урал» подтвердили, проводится проверка, причины ЧП выясняются. О погибшем сейчас известно только то, что это житель Пермского края.