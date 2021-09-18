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Posted 18 сентября 2021, 15:40

Published 18 сентября 2021, 15:40

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Из окна гостиницы в центре Перми выпал постоялец

Из окна гостиницы в центре Перми выпал постоялец

18 сентября 2021, 15:40
Фото: Properm.ru.
Сегодня вечером прохожие увидели оцепление вокруг гостиницы «Урал» и лежащее на земле тело.

Как сообщили Properm.ru читатели, в отеле «Урал» в центре Перми сегодня около 18 часов из окна выпал постоялец. Люди увидели уже лежащего на земле мужчину без признаков жизни. На место выехали представители правоохранительных органов, здание гостиницы оцеплено. Собеседники в правоохранитлельных органах случившееся неофициально подтверждают.

В отеле «Урал» разговаривать о произошедшем отказались, сообщив, что данную информацию никто в компании комментировать не будет.

Сейчас на месте работают следователи СУ СКР по Пермскому краю. В ведомство направлен официальный запрос.

UPD

В СУ СКР по Пермскому краю факт случившегося в отеле «Урал» подтвердили, проводится проверка, причины ЧП выясняются. О погибшем сейчас известно только то, что это житель Пермского края.

#Происшествия
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