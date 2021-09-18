Из окна гостиницы в центре Перми выпал постоялец

Как сообщили Properm.ru читатели, в отеле «Урал» в центре Перми сегодня около 18 часов из окна выпал постоялец. Люди увидели уже лежащего на земле мужчину без признаков жизни. На место выехали представители правоохранительных органов, здание гостиницы оцеплено. Собеседники в правоохранитлельных органах случившееся неофициально подтверждают.