На трассе М7 огромная пробка. Здесь произошло ДТП с жертвами

Сегодня утром на трассе «М7 Волга» на 447 км автодороги произошло ДТП с погибшими. Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, большегруз допустил наезд на автомобиль ВАЗ, который остановился для совершения маневра поворота налево.