На трассе М7 огромная пробка. Здесь произошло ДТП с жертвами

Posted 18 сентября 2021, 07:03
Published 18 сентября 2021, 07:03
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сегодня утром на трассе «М7 Волга» на 447 км автодороги произошло ДТП с погибшими. Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, большегруз допустил наезд на автомобиль ВАЗ, который остановился для совершения маневра поворота налево.
От удара седан выкинуло на полосу, предназначеную для встречного движения, где он столкнулся с двумя автомобилями и загорелся от удара.
Водитель легковушки погиб, пострадал ещё один пассажир другого легкого автомобиля.
Как уточняют в полиции, информация предварительная и требует уточнения. На месте ДТП работают сотрудники МВД и МЧС.