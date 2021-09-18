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Posted 18 сентября 2021, 07:03

Published 18 сентября 2021, 07:03

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

На трассе М7 огромная пробка. Здесь произошло ДТП с жертвами

На трассе М7 огромная пробка. Здесь произошло ДТП с жертвами

18 сентября 2021, 07:03
Фото: 1MI.
От столкновения с большегрузом загорелся легковой автомобиль, водитель погиб.

Сегодня утром на трассе «М7 Волга» на 447 км автодороги произошло ДТП с погибшими. Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, большегруз допустил наезд на автомобиль ВАЗ, который остановился для совершения маневра поворота налево.

От удара седан выкинуло на полосу, предназначеную для встречного движения, где он столкнулся с двумя автомобилями и загорелся от удара.

Водитель легковушки погиб, пострадал ещё один пассажир другого легкого автомобиля.

Как уточняют в полиции, информация предварительная и требует уточнения. На месте ДТП работают сотрудники МВД и МЧС.

#Происшествия
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