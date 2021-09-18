На выборную горячую линию Общественной палаты Прикамья поступило 45 звонков о проблемах

«Самый распространенный вопрос — как голосовать по месту временной регистрации. Второй по частоте — люди ищут избирательный участок, не знают, где он находится. Очень много жалоб на разные проблемы городской жизни, люди сообщают о лужах, отсутствии тепла и воды», — рассказал Мухин журналисту Properm.ru.