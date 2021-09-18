На выборную горячую линию Общественной палаты Прикамья поступило 45 звонков о проблемах

Posted 18 сентября 2021, 09:28
Published 18 сентября 2021, 09:28
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Пермском крае при региональной Общественной палате работает центр общественного наблюдения за голосованием. С начала предварительного голосования сюда обратились 45 жителей Прикамья, по словам руководителя «горячей линии» Михаила Мухина, реальных нарушений хода выборов на сегодня выявлено не было.
«Самый распространенный вопрос — как голосовать по месту временной регистрации. Второй по частоте — люди ищут избирательный участок, не знают, где он находится. Очень много жалоб на разные проблемы городской жизни, люди сообщают о лужах, отсутствии тепла и воды», — рассказал Мухин журналисту Properm.ru.
По словам Мухина, были несколько звонков от наблюдателей о потенциальных нарушениях хода голосования. Но при просмотре работы участковых комиссий на камерах видеонаблюдения и при фактических проверках подтверждений нарушениям не нашлось.
В краевой избирательной комиссии журналисту Properm.ru также сообщили, что жалоб на реальные нарушения выборного законодательства не поступало.
17-19 сентября в Пермском крае проходят сложные многоуровневые избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления назначены в 16 территориях края.