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Posted 18 сентября 2021, 16:51

Published 18 сентября 2021, 16:51

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Пермский «Молот» на выезде одержал победу над «Омскими Крыльями»

Пермский «Молот» на выезде одержал победу над «Омскими Крыльями»

18 сентября 2021, 16:51
Фото: Properm.ru.
Итог встречи — 0:6 в пользу «Молота».

Во втором матче выездной серии хоккеисты «Молота» одержали победу над «Омскими Крыльями».

С первых минут матча пермяки взяли инициативу и большую часть времени проводили в зоне атаки. На третьей минуте периода Арсений Ерохин с передач Дениса Кондратьева и Ивана Захарчука дальним броском реализовал численное преимущество. Под конец периода пермяки смогли упрочить свое преимущество, благодаря шайбам Матвея Банникова и Алексея Шубина.

В начале второго периода омичам не удалось реализовать преимущество в численности игроков. Пермяки вновь увеличили счёт, шайбу забил Дмитрий Воробьев.

В заключительной 20-минуте пермяки дважды поразли ворота соперника, шайбы забили Даниил Сероух и Денис Ванин. Итог встречи — 0:6 в пользу «Молота».

#Спорт
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