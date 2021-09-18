Пермский «Молот» на выезде одержал победу над «Омскими Крыльями»

С первых минут матча пермяки взяли инициативу и большую часть времени проводили в зоне атаки. На третьей минуте периода Арсений Ерохин с передач Дениса Кондратьева и Ивана Захарчука дальним броском реализовал численное преимущество. Под конец периода пермяки смогли упрочить свое преимущество, благодаря шайбам Матвея Банникова и Алексея Шубина.