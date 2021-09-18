Пермский «Молот» на выезде одержал победу над «Омскими Крыльями»

Posted 18 сентября 2021, 16:51
Published 18 сентября 2021, 16:51
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Во втором матче выездной серии хоккеисты «Молота» одержали победу над «Омскими Крыльями».
С первых минут матча пермяки взяли инициативу и большую часть времени проводили в зоне атаки. На третьей минуте периода Арсений Ерохин с передач Дениса Кондратьева и Ивана Захарчука дальним броском реализовал численное преимущество. Под конец периода пермяки смогли упрочить свое преимущество, благодаря шайбам Матвея Банникова и Алексея Шубина.
В начале второго периода омичам не удалось реализовать преимущество в численности игроков. Пермяки вновь увеличили счёт, шайбу забил Дмитрий Воробьев.
В заключительной 20-минуте пермяки дважды поразли ворота соперника, шайбы забили Даниил Сероух и Денис Ванин. Итог встречи — 0:6 в пользу «Молота».