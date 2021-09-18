Пермский сенатор заявил о предстоящих DDoS атаках на электронное голосование и западных фейках

Ту же информацию подтвердил ТАСС замглавы Центризбиркома Николай Булаев: «Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК [программно-технический комплекс] электронного голосования, и на наш сайт. Но на сегодня системы защиты успешно справляются с этими атаками».