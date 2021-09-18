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Posted 18 сентября 2021, 15:30

Published 18 сентября 2021, 15:30

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Пермский сенатор заявил о предстоящих DDoS атаках на электронное голосование и западных фейках

Пермский сенатор заявил о предстоящих DDoS атаках на электронное голосование и западных фейках

18 сентября 2021, 15:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
В Прикамье никакой подозрительной активности и проблем в работе местных избирательных интернет-ресурсов не выявлялось.

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов сообщил журналистам из РИА Новости, что всплеск западных фейков о нелегитимности выборов в РФ ожидается с обеда воскресенья и до конца понедельника, заявил Климов РИА Новости. Об этом издание пишет у себя в Telegram-канале.

Ранее Климов в публикациях российским СМИ утверждал, что на систему электронного голосования РФ начались масовые DDoS атаки. Они же были выявлены в пятницу, 17 сентября и Минцифры РФ. которое заявило об атаках на системы электронного правительства.

Заявляется, что массовые атаки идут из США, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Канады, Германии и Украины. По мнению Климова, также ожидаются DDoS атаки на саму Центральную избирательную комиссию, а также на другие структуры, которые связаны с организацией проведения и наблюдения на выборах.

По его словам, это крупномасштабная операция с участием спецслужб, которые обладают высокопроизводительной информационной компьютерной техникой с серьезным программным обеспечением.

Ту же информацию подтвердил ТАСС замглавы Центризбиркома Николай Булаев: «Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК [программно-технический комплекс] электронного голосования, и на наш сайт. Но на сегодня системы защиты успешно справляются с этими атаками».

В избирательной комиссии Пермского края журналисту Properm.ru пояснили, что в регионе пока никакой подозрительной активности и проблем в работе местных интернет-ресурсов не выявлялось.

#Общество#Выборы
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