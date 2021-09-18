Пермский сенатор заявил о предстоящих DDoS атаках на электронное голосование и западных фейках

Posted 18 сентября 2021, 15:30
Published 18 сентября 2021, 15:30
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сенатор Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов сообщил журналистам из РИА Новости, что всплеск западных фейков о нелегитимности выборов в РФ ожидается с обеда воскресенья и до конца понедельника, заявил Климов РИА Новости. Об этом издание пишет у себя в Telegram-канале.
Ранее Климов в публикациях российским СМИ утверждал, что на систему электронного голосования РФ начались масовые DDoS атаки. Они же были выявлены в пятницу, 17 сентября и Минцифры РФ. которое заявило об атаках на системы электронного правительства.
Заявляется, что массовые атаки идут из США, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Канады, Германии и Украины. По мнению Климова, также ожидаются DDoS атаки на саму Центральную избирательную комиссию, а также на другие структуры, которые связаны с организацией проведения и наблюдения на выборах.
По его словам, это крупномасштабная операция с участием спецслужб, которые обладают высокопроизводительной информационной компьютерной техникой с серьезным программным обеспечением.
Ту же информацию подтвердил ТАСС замглавы Центризбиркома Николай Булаев: «Атаки были, и они очень массовые. Они идут и на ПТК [программно-технический комплекс] электронного голосования, и на наш сайт. Но на сегодня системы защиты успешно справляются с этими атаками».
В избирательной комиссии Пермского края журналисту Properm.ru пояснили, что в регионе пока никакой подозрительной активности и проблем в работе местных интернет-ресурсов не выявлялось.