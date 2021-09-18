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Posted 18 сентября 2021, 14:32

Published 18 сентября 2021, 14:32

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Ранние заморозки. В МЧС предупредили о резком похолодании в Прикамье

Ранние заморозки. В МЧС предупредили о резком похолодании в Прикамье

18 сентября 2021, 14:32
Фото: 1MI.
На большей части Пермского края ожидаются кратковременные ливневые осадки в виде мокрого снега, а дневная температура не превысит +2…+6˚С.

МЧС России информирует: ночью 19-23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2...-4°С.

19 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Синоптики преимущественно обещают дожди, по северу и востоку Прикамья - с мокрым снегом. Ветер северо-западный ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4ºС, днем +3…+8°С.

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ ранее уже прогнозировали, что 19 сентября начнется сильное похолодание из-за формирования арктического антициклона над Новой Землей и его смещения на юго-запад. На большей части Пермского края ожидаются кратковременные ливневые осадки в виде мокрого снега, а дневная температура может не превышать +2…+6˚С.

#Общество#Прогноз погоды
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