Ранние заморозки. В МЧС предупредили о резком похолодании в Прикамье

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ ранее уже прогнозировали, что 19 сентября начнется сильное похолодание из-за формирования арктического антициклона над Новой Землей и его смещения на юго-запад. На большей части Пермского края ожидаются кратковременные ливневые осадки в виде мокрого снега, а дневная температура может не превышать +2…+6˚С.