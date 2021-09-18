Следим за ходом голосования в Прикамье. Явка избирателей составила 19,23%

Posted 18 сентября 2021, 12:28
Published 18 сентября 2021, 12:28
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Пермском крае 18 сентября по состоянию на 15:00 средняя явка избирателей составляет 19,23% или 380 927 человек, сообшают в краевой избирательной комиссии.
В Перми по состоянию на 15:00 в выборах приняли участие 15,07% избирателей (116294 человек).
Самая высокая явка — в Ленинском (20,69%), Орджоникидзевском (16,44%) и Мотовилихинском (14,98%).
Явка в Свердловском районе составила 14,93% избирателей, Индустриальном районе — 14,33%, в Дзержинском– 14,20%, Кировском– 14,04%.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском, и Уинском муниципальном округах (35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми (15,07%), Александровском муниципальном округе (15,33%) и Краснокамском городском округе (17,21%).