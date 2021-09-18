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Posted 18 сентября 2021, 12:28

Published 18 сентября 2021, 12:28

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Следим за ходом голосования в Прикамье. Явка избирателей составила 19,23%

Следим за ходом голосования в Прикамье. Явка избирателей составила 19,23%

18 сентября 2021, 12:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Выборы
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском, и Уинском муниципальном округах.

В Пермском крае 18 сентября по состоянию на 15:00 средняя явка избирателей составляет 19,23% или 380 927 человек, сообшают в краевой избирательной комиссии.

В Перми по состоянию на 15:00 в выборах приняли участие 15,07% избирателей (116294 человек).
Самая высокая явка — в Ленинском (20,69%), Орджоникидзевском (16,44%) и Мотовилихинском (14,98%).

Явка в Свердловском районе составила 14,93% избирателей, Индустриальном районе — 14,33%, в Дзержинском– 14,20%, Кировском– 14,04%.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском, и Уинском муниципальном округах (35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми (15,07%), Александровском муниципальном округе (15,33%) и Краснокамском городском округе (17,21%).

#Общество#Выборы
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