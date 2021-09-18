Центризбирком опубликовал явку избирателей в первый день голосования в Прикамье

На выборах в Государственную Думу ФС РФ в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в Законодательное Собрание ПК — 60 мандатов, в том числе 30 — по единому избирательному округу, 30 — по одномандатным избирательным округам. В органах местного самоуправления с учетом основных и дополнительных выборов будет замещено 114 депутатских мандатов, в том числе: