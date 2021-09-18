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Posted 18 сентября 2021, 04:02

Published 18 сентября 2021, 04:02

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Центризбирком опубликовал явку избирателей в первый день голосования в Прикамье

Центризбирком опубликовал явку избирателей в первый день голосования в Прикамье

18 сентября 2021, 04:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Выборы
В Прикамье в первый день досрочного голосования активность избирателей оказалась ниже среднероссийской.

Цизбирком России опубликовал данные по явке избирателей в первый день досрочного голосования. По данным на 20:00 17 сентября на участки в Пикамье пришли 250464 человек, это 12,65% от общего числа внесенных в списки избирателей, принявших участие в голосовании.

По одномандадтным избирательным округам самая высокая явка в 61 Кудымкарском округе — 13.81%, самая низкая — в 58 Пермском — 12.61%.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Чернушинском городском округе (25,74%, 20,51%, 20,11%, соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми (9,9%) Александровском муниципальном округе (9,96%) и Нытвенском городском округе (10,13%).

В Перми по состоянию на 20:00 в выборах приняли участие 9,9% избирателей (76393 человек).
Самая высокая явка — в Ленинском (15,58%), Орджоникидзевском (10,05%) и Мотовилихинском (9,98%) районах.

Явка в Свердловском районе составила 9,97% избирателей, в Индустриальном — 9,54%, в Дзержинском– 9,35% и в Кировском — 8,64%.

В Пермском крае проходят сложные многоуровневые избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления назначены в 16 территориях края: 4 основных и 12 дополнительных.

На выборах в Государственную Думу ФС РФ в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в Законодательное Собрание ПК — 60 мандатов, в том числе 30 — по единому избирательному округу, 30 — по одномандатным избирательным округам. В органах местного самоуправления с учетом основных и дополнительных выборов будет замещено 114 депутатских мандатов, в том числе:

  • 36 в Пермской городской Думе;
  • 29 в Соликамской городской Думе;
  • 15 в Кудымкарской городской Думе;
  • 15 в Думе Большесосновского муниципального округа;
  • 19 на дополнительных выборах.

Выборы будут проходить в течение 3 дней — с 17 по 19 сентября. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00. Агитационный период закончился в 00:00 17 сентября 2021 года.

#Общество#Выборы
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