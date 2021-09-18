Центризбирком опубликовал явку избирателей в первый день голосования в Прикамье

Posted 18 сентября 2021, 04:02
Published 18 сентября 2021, 04:02
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Цизбирком России опубликовал данные по явке избирателей в первый день досрочного голосования. По данным на 20:00 17 сентября на участки в Пикамье пришли 250464 человек, это 12,65% от общего числа внесенных в списки избирателей, принявших участие в голосовании.
По одномандадтным избирательным округам самая высокая явка в 61 Кудымкарском округе — 13.81%, самая низкая — в 58 Пермском — 12.61%.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Чернушинском городском округе (25,74%, 20,51%, 20,11%, соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми (9,9%) Александровском муниципальном округе (9,96%) и Нытвенском городском округе (10,13%).
В Перми по состоянию на 20:00 в выборах приняли участие 9,9% избирателей (76393 человек).
Самая высокая явка — в Ленинском (15,58%), Орджоникидзевском (10,05%) и Мотовилихинском (9,98%) районах.
Явка в Свердловском районе составила 9,97% избирателей, в Индустриальном — 9,54%, в Дзержинском– 9,35% и в Кировском — 8,64%.
В Пермском крае проходят сложные многоуровневые избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления назначены в 16 территориях края: 4 основных и 12 дополнительных.
На выборах в Государственную Думу ФС РФ в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в Законодательное Собрание ПК — 60 мандатов, в том числе 30 — по единому избирательному округу, 30 — по одномандатным избирательным округам. В органах местного самоуправления с учетом основных и дополнительных выборов будет замещено 114 депутатских мандатов, в том числе:
Выборы будут проходить в течение 3 дней — с 17 по 19 сентября. Все три дня участки будут работать с 8:00 до 20:00. Агитационный период закончился в 00:00 17 сентября 2021 года.