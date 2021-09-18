В Перми задержан особо опасный рецидивист. Он сбежал из тюрьмы в Тюмени

Уроженца Таджикистана Новикова осудили в Кемерово в 2000 году за убийство с особой жестокостью, разбой, грабёж и вымогательство. Суд, с учетом времени, проведенного в СИЗО, назначил ему 23 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Зимой 2021 года Новикову смягчили наказание и перевели до окончания срока в колонию-поселение. Оттуда он и отправился в бега, по оперативной разработке его удалось обнаружить в Перми.