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Posted 18 сентября 2021, 12:05

Published 18 сентября 2021, 12:05

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми задержан особо опасный рецидивист. Он сбежал из тюрьмы в Тюмени

В Перми задержан особо опасный рецидивист. Он сбежал из тюрьмы в Тюмени

18 сентября 2021, 12:05
Фото: Properm.ru.
Александр Новиков был осужден 21 год назад за убийства и грабежи в Кемерове.

Сбежавший 15 сентября из тюменской колонии особо опасный преступник Александр Новиков был сегодня задержан полицейскими в Перми, сообщает издание «Наш город». Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, сегодня на ул. Боровая сотрудниками полка патрульно-постовой службы был задержан гражданин, совершивший побег из колонии — поселения в Тюмени. Сейчас он доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по Перми.

15 сентября, во время проведения проверки на рабочем месте осужденных УКПИК-2 в Тюмени, было обнаружено, что осужденный Новиков 1978 года рождения отсутствует. После чего он был объявлен в розыск.

Уроженца Таджикистана Новикова осудили в Кемерово в 2000 году за убийство с особой жестокостью, разбой, грабёж и вымогательство. Суд, с учетом времени, проведенного в СИЗО, назначил ему 23 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Зимой 2021 года Новикову смягчили наказание и перевели до окончания срока в колонию-поселение. Оттуда он и отправился в бега, по оперативной разработке его удалось обнаружить в Перми.

#Общество
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