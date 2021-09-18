В Перми задержан особо опасный рецидивист. Он сбежал из тюрьмы в Тюмени

Posted 18 сентября 2021, 12:05
Published 18 сентября 2021, 12:05
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сбежавший 15 сентября из тюменской колонии особо опасный преступник Александр Новиков был сегодня задержан полицейскими в Перми, сообщает издание «Наш город». Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю, сегодня на ул. Боровая сотрудниками полка патрульно-постовой службы был задержан гражданин, совершивший побег из колонии — поселения в Тюмени. Сейчас он доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по Перми.
15 сентября, во время проведения проверки на рабочем месте осужденных УКПИК-2 в Тюмени, было обнаружено, что осужденный Новиков 1978 года рождения отсутствует. После чего он был объявлен в розыск.
Уроженца Таджикистана Новикова осудили в Кемерово в 2000 году за убийство с особой жестокостью, разбой, грабёж и вымогательство. Суд, с учетом времени, проведенного в СИЗО, назначил ему 23 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Зимой 2021 года Новикову смягчили наказание и перевели до окончания срока в колонию-поселение. Оттуда он и отправился в бега, по оперативной разработке его удалось обнаружить в Перми.