В Прикамье назвали территории-антилидеры по новым случаям COVID-19

Больше всего жителей с COVID-19 за пятницу, 17 сентября, выявлено в Перми — 243. На втором месте — Чусовской городской округ, где обнаружены 29 человек с инфекцией. На третьем месте — Чайковский, в котором зафиксировано 26 случаев заболевания. Всего в этот день коронавирусная инфекция была установлена у 448 человек из 30 территорий.