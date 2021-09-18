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Posted 18 сентября 2021, 03:59

Published 18 сентября 2021, 03:59

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Прикамье назвали территории-антилидеры по новым случаям COVID-19

В Прикамье назвали территории-антилидеры по новым случаям COVID-19

18 сентября 2021, 03:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 95499 жителей с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Больше всего жителей с COVID-19 за пятницу, 17 сентября, выявлено в Перми — 243. На втором месте — Чусовской городской округ, где обнаружены 29 человек с инфекцией. На третьем месте — Чайковский, в котором зафиксировано 26 случаев заболевания. Всего в этот день коронавирусная инфекция была установлена у 448 человек из 30 территорий.

В Пермском муниципальном районе коронавирус подтвердился у 17 жителей, в Очерском муниципальном округе — у 14. По 12 случаев COVID-19 выявлено в Бардымском муниципальном округе и Суксунском городском округе, по 11 — в Лысьвенском и Октябрьском городских округах, по 10 — в Верещагинском и Осинском городских округах.

В Чернушинском городском округе инфекция диагностирована у 9 прикамцев, в Большесосновском муниципальном районе — у 7, в Березниках — у 5. По 4 человека заболели в Гремячинском городском округе и Кунгурском муниципальном районе, по 3 — в Кунгуре, Уинском муниципальном округе, Краснокамском и Нытвенском городских округах, по 2 — в Березовском муниципальном округе и Соликамском городском округе.

По одному заболевшему обнаружено в восьми территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Еловский, Карагайский и Частинский муниципальные округа, а также Ильинский, Красновишерский, Оханский и Чердынский городские округа.

#Общество#Коронавирус в Перми
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