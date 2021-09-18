В Прикамье выявили новые случаи COVID-19

Из вновь заболевших 72 человека проходят лечение в больницах, 379 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 95 950. В числе 451 нового инфицированного 184 пациента мужского пола, 267 — женского, среди заболевших 91 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 53 человека, от 30 до 49 лет — 133 человека, 90 в возрасте 50–64 и 84 человека старше 65 лет.