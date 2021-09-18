В Прикамье выявили новые случаи COVID-19

Posted 18 сентября 2021, 08:29
Published 18 сентября 2021, 08:29
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
За последние сутки в Пермском крае лабораторно подтвердили 451 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 переболели 95950 человек.
Из вновь заболевших 72 человека проходят лечение в больницах, 379 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 95 950. В числе 451 нового инфицированного 184 пациента мужского пола, 267 — женского, среди заболевших 91 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 53 человека, от 30 до 49 лет — 133 человека, 90 в возрасте 50–64 и 84 человека старше 65 лет.
За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек. В больницах на лечении находится 3178 пациентов с COVID-19, из них 163 — в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Показатель заболеваемости составил 3691,4 на 100 тыс. населения, регион занимает 58 ранговое место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 49520 случаев (51,6%).
На 17 сентября лабораториями в Пермском крае проведено 2,874 млн исследований на коронавирус, за прошедшую неделю в среднем 10,5 тысяч исследований в день.