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Posted 18 сентября 2021, 11:16

Published 18 сентября 2021, 11:16

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Соликамске осужденных за гибель ребенка родителей оставили на свободе

В Соликамске осужденных за гибель ребенка родителей оставили на свободе

18 сентября 2021, 11:16
Фото: 1MI.
Муж с женой выпивали дома и забыли о своей маленькой дочери. Девочка выпала из коляски и умерла.

В Соликамске муж с женой признаны виновными в причинении их грудному ребенку смерти по неосторожности. Суд приговорил их к ограничению свободы на год.

Из материалов дела известно, что днем 18 декабря 2020 года супруги выпивали, здесь же в коляске находилась их грудная дочь. Мать уложила девочку спать, оставаив одну в соседней комнате без присмотра. Она знала, что отец ребенка может после выпитого алкоголя также может заснуть, но оставила ребенка на попечение мужа и ушла из дома.

Других людей, кто мог бы присмотреть за малышкой рядом не было. Пока матери дома отсутствовала, девочка выпала из коляски и от полученных травм погибла.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Свою вину в содеянном супруги частично признали.

#Общество
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