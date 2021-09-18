В Соликамске осужденных за гибель ребенка родителей оставили на свободе

Из материалов дела известно, что днем 18 декабря 2020 года супруги выпивали, здесь же в коляске находилась их грудная дочь. Мать уложила девочку спать, оставаив одну в соседней комнате без присмотра. Она знала, что отец ребенка может после выпитого алкоголя также может заснуть, но оставила ребенка на попечение мужа и ушла из дома.