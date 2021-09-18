В Соликамске осужденных за гибель ребенка родителей оставили на свободе

Posted 18 сентября 2021, 11:16
Published 18 сентября 2021, 11:16
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Соликамске муж с женой признаны виновными в причинении их грудному ребенку смерти по неосторожности. Суд приговорил их к ограничению свободы на год.
Из материалов дела известно, что днем 18 декабря 2020 года супруги выпивали, здесь же в коляске находилась их грудная дочь. Мать уложила девочку спать, оставаив одну в соседней комнате без присмотра. Она знала, что отец ребенка может после выпитого алкоголя также может заснуть, но оставила ребенка на попечение мужа и ушла из дома.
Других людей, кто мог бы присмотреть за малышкой рядом не было. Пока матери дома отсутствовала, девочка выпала из коляски и от полученных травм погибла.
В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Свою вину в содеянном супруги частично признали.