Запретные яблочки. Березниковец сел в тюрьму за передачу в больницу

Posted 18 сентября 2021, 05:05
Published 18 сентября 2021, 05:05
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Березниках мужчину осудили за попытку продажи наркотиков под видом передачи с продуктами в больницу. Гражданин незаконно приобрел через тайник-закладку у неустановленного следствием лица наркотическое средство. Набрал его в в шприц и передал вместе с продуктами питания для знакомого в приемный покой больницы, сообщает пресс-служба Березниковского городского суда.
Сотрудники медучреждения данный шприц был обнаружен и изъят. Позднее, после задержания наркосбытчика, следствию стало известно, что мужчина незаконно и ранее покупал наркотики большими партиями, партия расфасованного вещества была обнаружена у гражданина при обыске.
Березниковским городским судом поставщику незаконных передач в больницу наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.