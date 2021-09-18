Запретные яблочки. Березниковец сел в тюрьму за передачу в больницу

В Березниках мужчину осудили за попытку продажи наркотиков под видом передачи с продуктами в больницу. Гражданин незаконно приобрел через тайник-закладку у неустановленного следствием лица наркотическое средство. Набрал его в в шприц и передал вместе с продуктами питания для знакомого в приемный покой больницы, сообщает пресс-служба Березниковского городского суда.