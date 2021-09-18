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Posted 18 сентября 2021, 05:05

Published 18 сентября 2021, 05:05

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Запретные яблочки. Березниковец сел в тюрьму за передачу в больницу

Запретные яблочки. Березниковец сел в тюрьму за передачу в больницу

18 сентября 2021, 05:05
Фото: 1MI.
Наркосбытчика задержали при попытке продать дозу пациенту в березниковском стационаре.

В Березниках мужчину осудили за попытку продажи наркотиков под видом передачи с продуктами в больницу. Гражданин незаконно приобрел через тайник-закладку у неустановленного следствием лица наркотическое средство. Набрал его в в шприц и передал вместе с продуктами питания для знакомого в приемный покой больницы, сообщает пресс-служба Березниковского городского суда.

Сотрудники медучреждения данный шприц был обнаружен и изъят. Позднее, после задержания наркосбытчика, следствию стало известно, что мужчина незаконно и ранее покупал наркотики большими партиями, партия расфасованного вещества была обнаружена у гражданина при обыске.

Березниковским городским судом поставщику незаконных передач в больницу наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

#Общество
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