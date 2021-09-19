Дождь, фонтан, Новый год. Фоторепортаж про то, как в Перми снимали фильм «Ёлки»

Уже сняли Зеленоград, Саранск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Пермь. Везде будут разные игрушки, где-то ёлочка, где-то шарик. В Перми — звезда. На вопрос, что бы вы могли пожелать пермякам, если бы сегодня, действительно, был Новый год, Антон Богданов ответил: «Не унывать! Жизнь одна, главное — держаться своей семьи, любить её, и всё будет хорошо!» Также он рассказал, что ждёт зимы и любит её.