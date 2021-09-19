Дождь, фонтан, Новый год. Фоторепортаж про то, как в Перми снимали фильм «Ёлки»

Posted 19 сентября 2021, 04:33
Published 19 сентября 2021, 04:33
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Перми прошли съемки фильма «Ёлки». Очередную новеллу, в этот раз про новогоднюю игрушку, снимали в нескольких точках, субботу, 18 сентября - на площади перед Театром-Театром.
Режиссёр фильма - Антон Богданов, режиссёр и продюсер, актёр предыдущих частей «Ёлок» и проектов «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор» и «Т-34».
Уже сняли Зеленоград, Саранск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Пермь. Везде будут разные игрушки, где-то ёлочка, где-то шарик. В Перми — звезда. На вопрос, что бы вы могли пожелать пермякам, если бы сегодня, действительно, был Новый год, Антон Богданов ответил: «Не унывать! Жизнь одна, главное — держаться своей семьи, любить её, и всё будет хорошо!» Также он рассказал, что ждёт зимы и любит её.
Смотрите наш фоторепортаж.