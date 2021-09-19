К 18 часам третьего дня голосования проголосовали 36% жителей Прикамья

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Уинский муниципальном округе (57,73%, 55,62%, 49,16% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамском городском округе (33,76%), в Александровском муниципальном округе (32,10%) и Перми (30,77%).

В Перми по состоянию на 18:00 в выборах приняли участие 30,77% избирателей (238 492 человек).

Самая высокая явка – в Ленинском (36,59%), Орджоникидзевском (31,40%) и Кировском (31,06%).

Явка в Мотовилихинском районе составила 31,03% избирателей, в Свердловском – 30,29%, в Индустриальном – 29,80% и в Дзержинском районе 29,51%.