К 18 часам третьего дня голосования проголосовали 36% жителей Прикамья

Posted 19 сентября 2021, 15:40
Published 19 сентября 2021, 15:40
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Средняя явка избирателей по Пермскому краю на 18 часов 19 сентября составила 36,03 % или 715 950 человек.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Уинский муниципальном округе (57,73%, 55,62%, 49,16% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамском городском округе (33,76%), в Александровском муниципальном округе (32,10%) и Перми (30,77%).
В Перми по состоянию на 18:00 в выборах приняли участие 30,77% избирателей (238 492 человек).
Самая высокая явка – в Ленинском (36,59%), Орджоникидзевском (31,40%) и Кировском (31,06%).
Явка в Мотовилихинском районе составила 31,03% избирателей, в Свердловском – 30,29%, в Индустриальном – 29,80% и в Дзержинском районе 29,51%.
Следующие данные о явке избирателей будут только после завершения процедуры подсчета голосов.