С января 2022 года электронные больничные будут обязательны

Posted 19 сентября 2021, 06:30
Published 19 сентября 2021, 06:30
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу. Соответствующий проекта постановления Правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.
Для того, чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты проходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (электронный листок нетрудонеспособности). Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком - ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка - из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на эти данных, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка.
Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам придется приносить работодателю какие-либо документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.
Пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан также будут назначаться проактивно.