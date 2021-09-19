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Posted 19 сентября 2021, 07:49

Published 19 сентября 2021, 07:49

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Пермском крае самые активные избиратели в Барде, самые пассивные в Перми и Александровске

В Пермском крае самые активные избиратели в Барде, самые пассивные в Перми и Александровске

19 сентября 2021, 07:49
Фото: 1MediaInvest.
Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 10:00 составляет 24,57 % или 487 486 человек.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Березовского муниципальном округе (45,08%, 40,70%, 37,00% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в в Краснокамском городском округе (21,93%), в Перми (20,11%) и Александровском муниципальном округе (19,93%).

В Перми по состоянию на 10:00 в выборах приняли участие 20,11% избирателей (155 573 человек).
Самая высокая явка - в Ленинском (25,43%), Мотовилихинском (20,42%) и Орджоникидзевском (20,35%)
Явка в Кировском районе составила 20,20% избирателей, в Свердловском – 19,78%, в Индустриальном районе 19,55% и в Дзержинском– 18,86% .

Все комиссии работают в штатном режиме. Голосование продлится до 20:00. По возникающим вопросам работает «Горячая линия» ситуационного центра общественного наблюдения 8(342)2155204.

#Общество
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