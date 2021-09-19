В Пермском крае самые активные избиратели в Барде, самые пассивные в Перми и Александровске

В Перми по состоянию на 10:00 в выборах приняли участие 20,11% избирателей (155 573 человек).

Самая высокая явка - в Ленинском (25,43%), Мотовилихинском (20,42%) и Орджоникидзевском (20,35%)

Явка в Кировском районе составила 20,20% избирателей, в Свердловском – 19,78%, в Индустриальном районе 19,55% и в Дзержинском– 18,86% .



Все комиссии работают в штатном режиме. Голосование продлится до 20:00. По возникающим вопросам работает «Горячая линия» ситуационного центра общественного наблюдения 8(342)2155204.