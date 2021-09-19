Выборы в Перми: немного «мёртвых душ», очереди и фоторепортаж

В Перми на участке в школе №50 очереди. По словам пермячки, сообщившей об этом, избиратели возмущены: "Потратила около 25 минут. С учётом, что сейчас люди не привыкли в очередях стоять, многие были не довольны. Четыре или пять столов где дают бюллетени и всего две кабины для голосования, из-за этого затор".