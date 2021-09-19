Выборы в Перми: немного «мёртвых душ», очереди и фоторепортаж

Posted 19 сентября 2021, 12:22
Published 19 сентября 2021, 12:22
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня, 19 сентября, третий день голосования. Сообщаем некоторые "вести с полей".
В Нытве, по данным наблюдателей, ими было зафиксировано множество нарушений: не опломбированы урны для голосования, не прошиты книги избирателей, не допускали одного из наблюдателей. В Нытву даже приехал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.
В Перми на участке в школе №50 очереди. По словам пермячки, сообщившей об этом, избиратели возмущены: "Потратила около 25 минут. С учётом, что сейчас люди не привыкли в очередях стоять, многие были не довольны. Четыре или пять столов где дают бюллетени и всего две кабины для голосования, из-за этого затор".
На своей странице в Facebook Светлана Федотова соощила, что обнаружила в списках избирателей умерших соседей, она сообщила об этом представителям комиссии, но те лишь заметили, что такие списки (старые) им дали.
Наш фотокорреспондент Ирина Молокотина отстояла право на журналистскую работу в перепалке с представителями избирательной комиссии и подготовила фоторепортаж.