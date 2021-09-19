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Posted 19 сентября 2021, 02:56

Published 19 сентября 2021, 02:56

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Явка на выборах в Пермском крае составила 23,52%, по России - 31%

Явка на выборах в Пермском крае составила 23,52%, по России - 31%

19 сентября 2021, 02:56
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Выборы
Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 20 часов 18 сентября составляла 23,52 % или 466 180 человек.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Юсьвинский муниципальном округе (42,47%, 38,15%, 35,49% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамском городском округе (20,81%), в Перми (19,25%) и Александровском муниципальном округе (18,74%).

В Перми по состоянию на 20 часов в выборах приняли участие 19,25% избирателей (148 567 человек).
Самая высокая явка - в Ленинском (24,97%), Орджоникидзевском (19,88%) и Мотовилихинском (19,31%).
Явка в Свердловском районе составила 19,08% избирателей, в Кировском– 19,04%, в Дзержинском– 18,32% и в Индустриальном районе 18,29%.

Все комиссии работают в штатном режиме. Избирательные участки 19 сентября будут работать с 08:00 до 20:00. По возникающим вопросам работает «Горячая линия» ситуационного центра общественного наблюдения 8(342)2155204.

#Общество#Выборы
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