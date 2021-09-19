Явка на выборах в Пермском крае составила 23,52%, по России - 31%

В Перми по состоянию на 20 часов в выборах приняли участие 19,25% избирателей (148 567 человек).

Самая высокая явка - в Ленинском (24,97%), Орджоникидзевском (19,88%) и Мотовилихинском (19,31%).

Явка в Свердловском районе составила 19,08% избирателей, в Кировском– 19,04%, в Дзержинском– 18,32% и в Индустриальном районе 18,29%.



Все комиссии работают в штатном режиме. Избирательные участки 19 сентября будут работать с 08:00 до 20:00. По возникающим вопросам работает «Горячая линия» ситуационного центра общественного наблюдения 8(342)2155204.