properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября 2021, 07:32

Published 19 сентября 2021, 07:32

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

За последние сутки в Пермском крае выявлено 455 больных коронавирусом

За последние сутки в Пермском крае выявлено 455 больных коронавирусом

19 сентября 2021, 07:32
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Коронавирус в Перми
На 19 сентября 2021 года выявлено 96 тысяч 405 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки – 455.

Показатель заболеваемости составил 3708,9 на 100 тыс. населения, регион занимает 58 место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 49 тыс. 750 случаев (51,6% от всех в крае).

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края.

#Общество#Коронавирус в Перми#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика