За последние сутки в Пермском крае выявлено 455 больных коронавирусом

Posted 19 сентября 2021, 07:32
Published 19 сентября 2021, 07:32
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Показатель заболеваемости составил 3708,9 на 100 тыс. населения, регион занимает 58 место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 49 тыс. 750 случаев (51,6% от всех в крае).
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края.