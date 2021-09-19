За последние сутки в Пермском крае выявлено 455 больных коронавирусом

Показатель заболеваемости составил 3708,9 на 100 тыс. населения, регион занимает 58 место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 49 тыс. 750 случаев (51,6% от всех в крае).