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Posted 20 сентября 2021, 03:16

Published 20 сентября 2021, 03:16

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Бабье лето все же будет? Синоптики о погоде в Пермском крае

Бабье лето все же будет? Синоптики о погоде в Пермском крае

20 сентября 2021, 03:16
Фото: 1MI.
В конце рабочей неделе потеплеет до +16.

На этой неделе в Пермском крае, по данным проекта «Метеоролог и Я» ожидается потепление. В понедельник в регионе еще ожидаются заморозки, но ко вторнику дневная температура воздуха вырастет. Если сегодня будет днём +3…+8°, то 21 сентября воздух прогреется днём до +6…+11°.

В среду ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью −3…+2°, днём +7…+12°. В четверг ночью −2…+3°, днём +10…+15°. 24 сентября днём +11…+16°.

Предварительно в субботу в Пермском крае не стоит ждать резкого похолодания, хотя в воскресенье будут дожди и по северу края температура понизится.

#Общество
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