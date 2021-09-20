Бабье лето все же будет? Синоптики о погоде в Пермском крае

На этой неделе в Пермском крае, по данным проекта «Метеоролог и Я» ожидается потепление. В понедельник в регионе еще ожидаются заморозки, но ко вторнику дневная температура воздуха вырастет. Если сегодня будет днём +3…+8°, то 21 сентября воздух прогреется днём до +6…+11°.