Бабье лето все же будет? Синоптики о погоде в Пермском крае

Posted 20 сентября 2021, 03:16
Published 20 сентября 2021, 03:16
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
На этой неделе в Пермском крае, по данным проекта «Метеоролог и Я» ожидается потепление. В понедельник в регионе еще ожидаются заморозки, но ко вторнику дневная температура воздуха вырастет. Если сегодня будет днём +3…+8°, то 21 сентября воздух прогреется днём до +6…+11°.
В среду ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью −3…+2°, днём +7…+12°. В четверг ночью −2…+3°, днём +10…+15°. 24 сентября днём +11…+16°.
Предварительно в субботу в Пермском крае не стоит ждать резкого похолодания, хотя в воскресенье будут дожди и по северу края температура понизится.