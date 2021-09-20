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Posted 20 сентября 2021, 17:02

Published 20 сентября 2021, 17:02

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Министр здравоохранения России рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ПГНИУ

Министр здравоохранения России рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ПГНИУ

20 сентября 2021, 17:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Завтра утром пострадавшие могут быть эвакуированы в столичные больницы самолетом МЧС. Для этого нужно дождаться стабилизации состояния пациентов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, который прибыл в Пермь, рассказал о состоянии пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ. Сейчас, по его словам, из 20 госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. В оказании помощи участвуют и специалисты, прилетевшие из федеральных клиник. Восемь пациентов получили медпомощь амбулаторно, двое из них отказались от госпитализации, но врачи, по словам министра, находятся с ними на связи.

По словам Мурашко, транспортировка пострадавших ориентировочно планируется завтра утром. Для этого будет использован самолет МЧС.

Михаил Мурашко:— Мы продолжаем оценивать состояние пострадавших — идут обходы, консилиумы. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов.
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#Общество#Стрельба в университете
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