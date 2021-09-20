Министр здравоохранения России рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ПГНИУ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, который прибыл в Пермь, рассказал о состоянии пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ. Сейчас, по его словам, из 20 госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. В оказании помощи участвуют и специалисты, прилетевшие из федеральных клиник. Восемь пациентов получили медпомощь амбулаторно, двое из них отказались от госпитализации, но врачи, по словам министра, находятся с ними на связи.