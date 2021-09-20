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Posted 20 сентября 2021, 09:17

Published 20 сентября 2021, 09:17

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Пермяков просят сдать кровь для пострадавших от стрелка в ПГНИУ

Пермяков просят сдать кровь для пострадавших от стрелка в ПГНИУ

20 сентября 2021, 09:17
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
В ЧП пострадали более 20 человек.

Пермская краевая станция переливания крови говорит о том, что люди начали обращаться с инициативой сдать кровь для пострадавших в стрельбе в ПГНИУ. По предварительным данным, восемь человек погибли, 24 — пострадали.

Пермская краевая станция переливания крови говорит о том, что люди начали обращаться с инициативой сдать кровь для пострадавших в стрельбе в ПГНИУ. Для желающих сдать провь прием доноров сегодня продлен до 16:00, завтра сдать кровь можно будет с 8:00 до 15:00 на улице Лебедева, 54. Выезд мобильного комплекса на Куйбышева, 140, 21 и 22 сентября отменён. Выездная бригада будет вести прием дополнительно на Лебедева, 54.

На станции пишут: «Максимальный репост к себе, пострадавшим необходимы компоненты крови». Телефон для справок 282–53–21. Информацию о сдаче крови можно также узнать на сайте.

UPD 21 сентября 12:30: На станции переливания крови просят больше не приезжать: «Сегодня уже прием доноров останавливаем. Всех, кто сейчас пришёл мы примем (это и будет до 15:00 примерно) но просим не приезжать — очереди стоят».

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#Общество#Стрельба в университете
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