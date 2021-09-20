Пермяков просят сдать кровь для пострадавших от стрелка в ПГНИУ

Пермская краевая станция переливания крови говорит о том, что люди начали обращаться с инициативой сдать кровь для пострадавших в стрельбе в ПГНИУ. По предварительным данным, восемь человек погибли, 24 — пострадали.



Пермская краевая станция переливания крови говорит о том, что люди начали обращаться с инициативой сдать кровь для пострадавших в стрельбе в ПГНИУ. Для желающих сдать провь прием доноров сегодня продлен до 16:00, завтра сдать кровь можно будет с 8:00 до 15:00 на улице Лебедева, 54. Выезд мобильного комплекса на Куйбышева, 140, 21 и 22 сентября отменён. Выездная бригада будет вести прием дополнительно на Лебедева, 54.