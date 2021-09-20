Стали известны имена убитых во время нападения на кампус ПГНИУ

Posted 20 сентября 2021, 17:30
Published 20 сентября 2021, 17:30
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших во время нападения Тимура Бекмансурова на студенческий кампус ПГИНУ. Среди убитых:
Всего во время нападения пострадали 24 человека. Из 20 госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии. В оказании медицинской помощи участвуют и специалисты, прилетевшие из федеральных клиник, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который прибыл в Пермь. Восемь пациентов получили медпомощь амбулаторно, двое из них отказались от госпитализации, но врачи, по словам министра, находятся с ними на связи.
Стрелок Тимур Бекмансуров сейчас находится в реанимации: его прооперировали и подключили к ИВЛ. Обезвредил преступника младший лейтенант Константин Калинин, который ранил нападавшего.