Стали известны имена убитых во время нападения на кампус ПГНИУ

Всего во время нападения пострадали 24 человека. Из 20 госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии. В оказании медицинской помощи участвуют и специалисты, прилетевшие из федеральных клиник, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который прибыл в Пермь. Восемь пациентов получили медпомощь амбулаторно, двое из них отказались от госпитализации, но врачи, по словам министра, находятся с ними на связи.