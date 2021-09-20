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Posted 20 сентября 2021, 17:30

Published 20 сентября 2021, 17:30

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Стали известны имена убитых во время нападения на кампус ПГНИУ

Стали известны имена убитых во время нападения на кампус ПГНИУ

20 сентября 2021, 17:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Среди погибших в основном студенты.

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших во время нападения Тимура Бекмансурова на студенческий кампус ПГИНУ. Среди убитых:

  • Энгауз Маргарита Геннадиевна – 66 лет;
  • Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;
  • Самченко Ксения Павловна – 18 лет;
  • Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;
  • Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;
  • Мохова Александра Юрьевна – 20 лет.

Всего во время нападения пострадали 24 человека. Из 20 госпитализированных девять находятся в тяжелом состоянии. В оказании медицинской помощи участвуют и специалисты, прилетевшие из федеральных клиник, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который прибыл в Пермь. Восемь пациентов получили медпомощь амбулаторно, двое из них отказались от госпитализации, но врачи, по словам министра, находятся с ними на связи.

Стрелок Тимур Бекмансуров сейчас находится в реанимации: его прооперировали и подключили к ИВЛ. Обезвредил преступника младший лейтенант Константин Калинин, который ранил нападавшего.

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#Общество#Стрельба в университете
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