Стало известно, как Тимур Бекмансуров добрался до ПГНИУ с дробовиком

Сосед Тимура Бекмансурова рассказал Properm.ru о том, что встретил парня сегодня утром. «В 10:30 мы с мамой вышли из дома и встретили его в лифте. Он стоял смотрел в пол, молчал. Он обычно ходил в школьной форме, а тут был в черной одежде: берцы, джогеры в боевом стиле, в черной куртке и балаклаве. Была сумка средних размеров, казалось чем-то забитой. Сел недалеко от подъезда в машину и уехал». Нападавшего он характеризует, как малообщительного: «В школе у него было пара знакомых, а так ни с кем не видел».