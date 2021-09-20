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Posted 20 сентября 2021, 12:24

Published 20 сентября 2021, 12:24

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Стало известно, как Тимур Бекмансуров добрался до ПГНИУ с дробовиком

Стало известно, как Тимур Бекмансуров добрался до ПГНИУ с дробовиком

20 сентября 2021, 12:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Сейчас нападавший находится в больнице.

Сегодня, 20 сентября, в Перми произошло нападение на студентов ПГНИУ, в результате которого были убиты шесть человек и 24 пострадали. Стрелком был 18-летний Тимур Бекмансуров, которого впоследствии обезвредил младший лейтенант полиции Константин Калинин.

Сосед Тимура Бекмансурова рассказал Properm.ru о том, что встретил парня сегодня утром. «В 10:30 мы с мамой вышли из дома и встретили его в лифте. Он стоял смотрел в пол, молчал. Он обычно ходил в школьной форме, а тут был в черной одежде: берцы, джогеры в боевом стиле, в черной куртке и балаклаве. Была сумка средних размеров, казалось чем-то забитой. Сел недалеко от подъезда в машину и уехал». Нападавшего он характеризует, как малообщительного: «В школе у него было пара знакомых, а так ни с кем не видел».

По последним данным, Тимур Бекмансуров жив, а его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. По месту жительства парня сейчас работают следователи.

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#Общество#Стрельба в университете
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