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Posted 20 сентября 2021, 16:02

Published 20 сентября 2021, 16:02

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Таксист рассказал, как довозил студента с дробовиком до ПГНИУ, где он убил шестерых человек

Таксист рассказал, как довозил студента с дробовиком до ПГНИУ, где он убил шестерых человек

20 сентября 2021, 16:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Парень поехал из своей квартиры на улице Новосибирская.

18-летнего Тимура Бекмансурова сегодня около 10:30 утра видел в доме его лифта сосед. Парень обычно был в школьной форме, но на этот раз оказался в черной одежде: «Берцы, джоггеры в боевом стиле, в черной куртке и балаклаве. Была сумка средних размеров, казалось чем-то забитой». Оказалось, что студент доехал до ПГНИУ, где убил шесть человек, на такси.

Водитель рассказал изданию Mash, что во время поездки парень был не особо разговорчивым: «Я ему пару вопросов задал насчет балаклавы: «Что это, от коронавируса что ли?». Смотрю, он не хочет разговаривать, я больше и не спрашивал ничего. Я вижу что общаться не хочет, довез его. Какой-то странный в балаклаве. Но сейчас молодежь такая. Всякую ерунду натягивают на лица. Я и не придал этому значения. Он поставил сумку я и внимания не обратил. Я предложил в багажник положить, он отказался. Поездку оплатил по безналу, плюс чаевые 60 рублей оставил».

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#Общество#Стрельба в университете
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