Таксист рассказал, как довозил студента с дробовиком до ПГНИУ, где он убил шестерых человек

Водитель рассказал изданию Mash, что во время поездки парень был не особо разговорчивым: «Я ему пару вопросов задал насчет балаклавы: «Что это, от коронавируса что ли?». Смотрю, он не хочет разговаривать, я больше и не спрашивал ничего. Я вижу что общаться не хочет, довез его. Какой-то странный в балаклаве. Но сейчас молодежь такая. Всякую ерунду натягивают на лица. Я и не придал этому значения. Он поставил сумку я и внимания не обратил. Я предложил в багажник положить, он отказался. Поездку оплатил по безналу, плюс чаевые 60 рублей оставил».