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Posted 20 сентября 2021, 10:02

Published 20 сентября 2021, 10:02

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В сетях сообщают о возможных нападениях после стрельбы в ПГНИУ. Это правда?

В сетях сообщают о возможных нападениях после стрельбы в ПГНИУ. Это правда?

20 сентября 2021, 10:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
По данным следователей, после ЧП в ПГНИУ погибли восемь человек, 28 — пострадали.

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что в социальных сетях появляется недостоверная информация, связанная с возможными нападениями в торговых центрах и других образовательных учреждениях, после утренней стрельбы в ПГНИУ: "Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. В случае происшествий звоните 112".

В сетях была информация, что якобы стрелков было несколько, и, возможна стрельба в центре города. Однако это так и не подтвердилось.

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#Общество#Стрельба в университете
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