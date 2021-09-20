В сетях сообщают о возможных нападениях после стрельбы в ПГНИУ. Это правда?

Posted 20 сентября 2021, 10:02
Published 20 сентября 2021, 10:02
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что в социальных сетях появляется недостоверная информация, связанная с возможными нападениями в торговых центрах и других образовательных учреждениях, после утренней стрельбы в ПГНИУ: "Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. В случае происшествий звоните 112".
В сетях была информация, что якобы стрелков было несколько, и, возможна стрельба в центре города. Однако это так и не подтвердилось.