«Вы все сгнили изнутри». Все что известно про парня, который взял дробовик и расстрелял 30 человек

Журналист Properm.ru одним из первых попал на территорию, когда там еще шла стрельба: «В одном из корпусов увидел парня, которого ранил стрелявший, — у него была прострелена левая кисть. Ему перевязали руку, но потом он еще минут 15 ждал скорую, потому что на въезде была пробка. А второго увидел в кустах около химического корпуса, недалеко от КПП. Он уже не шевелился, шла пена изо рта. Добежали до скорой, чтобы помочь выехать и показать, где лежит парень. На месте уже сказали, что он мертв»