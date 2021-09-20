«Вы все сгнили изнутри». Все что известно про парня, который взял дробовик и расстрелял 30 человек

Posted 20 сентября 2021, 10:37
Published 20 сентября 2021, 10:37
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Тимур Бекмансуров вошел в кампус ПГНИУ со стороны улицы Данщина в 11:30 по местному времени, 20 сентября. Это один из двух входов на территорию университета открытый для студентов. Он ближайший к железнодорожному вокзалу, где, кстати, ближайший пункт полиции. Неизвестно, как он вез оружие. На входе в университет стояли два охранника — Бекмансуров застрелил одного из них.
По данным от охранной организации «Арсенал-Регион» во время атаки было нажато три тревожных кнопки: две в 11:31 и одна в 11:43 по местному времени. По другой версии, в 11:31 кнопки не нажимались, сигнал к силовикам поступил около 11:45.
Пройдя КПП Бекмансуров открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Стрелял из гладкоствольного ружья 12 калибра, предположительно, Huglu Atrox (это турецкий производитель)
До нападения убийца опубликовал огромный текст на своей странице «ВКонтакте» с описанием подготовки теракта и своей философии. Краткое содержание:
Из поста: «…студенты используют входы как курилки по причине запрета курения на территории, поэтому курильщики отправятся на тот свет первыми (курение и правда убивает). Думаю в корпусах не сразу поймут, что к чему, а я в это время уже буду на территории университета».
Бекмансуров двигался от КПП университета и стрелял без какого-то понятного выбора. По нашей информации часть студентов поняла, что это нападение. Один из иностранных студентов окликнул стрелка со словами «Ты что творишь?», и в его сторону немедленно последовал выстрел. Ему повезло, картечь попал в руку. Как минимум одного погибшего нашли недалеко от КПП.
Затем Бекмансуров вошел в один и корпусов университета. Отметим, весь кампус связан переходами. Из здания в здание можно перейти не выходя на улицу. Четкая картина движения Бекмансурова по университету пока непонятна. Предположительно он зашел в восьмой корпус (это видно на одном из видео очевидцев), а затем перешел по переходу в шестой, где в основном занимаются студенты химического и биологического факультета.
По словам опрошенных журналистами Properm.ru студентов, система оповещения сработала не во всех корпусах. Например, во втором корпусе система сработала, а в шестом корпусе, видимо, нет.
Бекмансуров не выбирал жертв, стрелял во всех подряд. Всего он произвел порядка 30 выстрелов. По рассказу одного из студентов химического факультета, стрельбу они услышали на лекции. Преподаватель закрыла двери, Бекмансуров пытался попасть в аудиторию, стрелял в дверь, но затем ушел.
По предварительной информации, силовики прибыли на территорию университета примерно в 11:50. В это же время появились первые видео в социальных сетях, и объявление на сайте университета.
Журналист Properm.ru одним из первых попал на территорию, когда там еще шла стрельба: «В одном из корпусов увидел парня, которого ранил стрелявший, — у него была прострелена левая кисть. Ему перевязали руку, но потом он еще минут 15 ждал скорую, потому что на въезде была пробка. А второго увидел в кустах около химического корпуса, недалеко от КПП. Он уже не шевелился, шла пена изо рта. Добежали до скорой, чтобы помочь выехать и показать, где лежит парень. На месте уже сказали, что он мертв»
Судя по имеющейся информации первыми на место стрельбы прибыли сотрудники ДПС. Младший лейтенант полиции Константин Калинин зашёл в 6-й корпус, а старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей. Калинин сумел тяжело ранить нападавшего и начал оказывать первую помочь.
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