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Posted 20 сентября 2021, 10:37

Published 20 сентября 2021, 10:37

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

«Вы все сгнили изнутри». Все что известно про парня, который взял дробовик и расстрелял 30 человек

«Вы все сгнили изнутри». Все что известно про парня, который взял дробовик и расстрелял 30 человек

20 сентября 2021, 10:37
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров вооружённый дробовиком 12 калибра, пришел в кампус Пермского классического университета и открыл стрельбу. Убил 6 человек, пострадали еще 24. Как оказалось, о массовом убийстве он думал уже несколько лет.

Тимур Бекмансуров вошел в кампус ПГНИУ со стороны улицы Данщина в 11:30 по местному времени, 20 сентября. Это один из двух входов на территорию университета открытый для студентов. Он ближайший к железнодорожному вокзалу, где, кстати, ближайший пункт полиции. Неизвестно, как он вез оружие. На входе в университет стояли два охранника — Бекмансуров застрелил одного из них.

По данным от охранной организации «Арсенал-Регион» во время атаки было нажато три тревожных кнопки: две в 11:31 и одна в 11:43 по местному времени. По другой версии, в 11:31 кнопки не нажимались, сигнал к силовикам поступил около 11:45.

Пройдя КПП Бекмансуров открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Стрелял из гладкоствольного ружья 12 калибра, предположительно, Huglu Atrox (это турецкий производитель)

До нападения убийца опубликовал огромный текст на своей странице «ВКонтакте» с описанием подготовки теракта и своей философии. Краткое содержание:

  • Массовое убийство готовил с середины 10-го класса. Начал откладывать на покупку огнестрельного оружия. В 18 лет начал заниматься получением лицензии.
  • Все люди — биомусор, сгнили изнутри, их надо уничтожить. «Единицы из вас заслуживают существования. Вы придумали огромное количество идеологий, создали кучу философских учений, но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, трусливые и злые существа, хотя и считайте себя лучше всех…»
  • Прошел все комиссии (психолога с проблемами), получил охотничий билет, прошел обучение по обращению с оружием. Купил гладкоствольное ружье.
  • Сначала местом нападения назначил школу, в которой учился, но затем поменял объект.
  • Окончательно решил, что будет стрелять в университете после того, как его зачислили именно сюда.

Из поста: «…студенты используют входы как курилки по причине запрета курения на территории, поэтому курильщики отправятся на тот свет первыми (курение и правда убивает). Думаю в корпусах не сразу поймут, что к чему, а я в это время уже буду на территории университета».

Бекмансуров двигался от КПП университета и стрелял без какого-то понятного выбора. По нашей информации часть студентов поняла, что это нападение. Один из иностранных студентов окликнул стрелка со словами «Ты что творишь?», и в его сторону немедленно последовал выстрел. Ему повезло, картечь попал в руку. Как минимум одного погибшего нашли недалеко от КПП.

Затем Бекмансуров вошел в один и корпусов университета. Отметим, весь кампус связан переходами. Из здания в здание можно перейти не выходя на улицу. Четкая картина движения Бекмансурова по университету пока непонятна. Предположительно он зашел в восьмой корпус (это видно на одном из видео очевидцев), а затем перешел по переходу в шестой, где в основном занимаются студенты химического и биологического факультета.

По словам опрошенных журналистами Properm.ru студентов, система оповещения сработала не во всех корпусах. Например, во втором корпусе система сработала, а в шестом корпусе, видимо, нет.

Бекмансуров не выбирал жертв, стрелял во всех подряд. Всего он произвел порядка 30 выстрелов. По рассказу одного из студентов химического факультета, стрельбу они услышали на лекции. Преподаватель закрыла двери, Бекмансуров пытался попасть в аудиторию, стрелял в дверь, но затем ушел.

По предварительной информации, силовики прибыли на территорию университета примерно в 11:50. В это же время появились первые видео в социальных сетях, и объявление на сайте университета.

Журналист Properm.ru одним из первых попал на территорию, когда там еще шла стрельба: «В одном из корпусов увидел парня, которого ранил стрелявший, — у него была прострелена левая кисть. Ему перевязали руку, но потом он еще минут 15 ждал скорую, потому что на въезде была пробка. А второго увидел в кустах около химического корпуса, недалеко от КПП. Он уже не шевелился, шла пена изо рта. Добежали до скорой, чтобы помочь выехать и показать, где лежит парень. На месте уже сказали, что он мертв»

Судя по имеющейся информации первыми на место стрельбы прибыли сотрудники ДПС. Младший лейтенант полиции Константин Калинин зашёл в 6-й корпус, а старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей. Калинин сумел тяжело ранить нападавшего и начал оказывать первую помочь.

Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы в Перми

В Прикамье в связи с трагическими событиями отменили занятия в школах, техникумах и колледжах. В вузах города ввели дистанционное обучение «до особого распоряжения». 21 сентября объявлено днём траура по погибшим в Пермском государственном университете.

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