«Заяц» на позитиве. Бескондукторная оплата в пермском транспорте радует только безбилетников

За полчаса езды на 59-м на глаза попались три случая когда валидатор не принимал карту. Сколько их было в реальности — понять невозможно. Стандартная реакция пассажира в этом случае — пожать плечами и поехать дальше. И эта реакция понятна. Проблема не их, а организатора перевозок, который как мы знаем по закону должен обеспечить не только возможность, но и комфорт. А раз валидатор не работает, зачем через толпу пробираться к водителю и создавать там очередь?