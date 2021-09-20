«Заяц» на позитиве. Бескондукторная оплата в пермском транспорте радует только безбилетников

Posted 20 сентября 2021, 03:00
Published 20 сентября 2021, 03:00
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Об окончательном решении начать переход на бескондукторная оплату, «не дожидаясь перитонитов», начальник департамента транспорта Анатолий Путин заявил на заседании Консультативного совета по транспорту 30 августа. С 1 сентября 2021 года по новой системе начали работать 55 машин автобусных маршрутов №№4, 59, 80 и трамвая №8.
Что должно было измениться после неудачного зимнего эксперимента? Тогда начальник департамента транспорта заявлял: «…мы отметили три момента: автоматизация бесплатных пересадок по транспортной карте, устранение проблем с приемом карт отдельных банков, повышение эффективности работы контролеров…». Должны были доработать программное обеспечение платежной системы. Трамваи маршрута №8 должны были оборудовать специальными валидаторами, которые позволят пассажирам получать билеты и пересадочные талоны. На трамвае №6 запускали оплату по QR-коду, из мобильного приложения «Транспортная карта». Ну и конечно, на линии должны были выйти отряды контролеров.
Все это нужно было увидеть в действии. Но из четырех задач журналист Properm.ru не смог выполнить ни одной.
«Данная банковская карта не обслуживается» — экран стационарного валидатора в автобусе № 59 мигает красным. Молодой парень что-то делает в телефоне, похоже меняет карту, снова прикладывает. «Данная банковская карта не обслуживается» — дубль два. Чертыхнувшись, парень вытаскивает из бумажника пластик, но валидатор неумолим. Ему не нравится карта. Молодой человек пожимает плечами, отворачивается и едет «зайцем».
Тем временем к водителю уже собирается небольшая очередь. Автобус едет по Комсомольскому проспекту, пассажиров достаточно, многим нужны бумажные билеты или талоны для пересадки. Водитель вполне успешно справляется с обслуживанием, но сзади уже слышатся раздраженные голоса, кто-то выходит не заплатив. У меня «дежа вю». Ощущение, что на дворе февраль 2021 года — разгар эксперимента. Но на календаре 16 сентября. Систему обновляли к 1 сентября и похоже в очередной раз не до конца.
Девушки-студентки на мой вопрос, часто ли отказывает в общении валидатор, мило прощебетали, что они специально из-за этого завели транспортные карты и сейчас у них все в порядке. Но вот у парней из их группы, которые картами не озаботились, проблемы постоянно. И нет, контролеров они не встречали ни разу, хотя ездят постоянно. Поэтому парни, конечно (снова упрек), ездят зайцами.
За полчаса езды на 59-м на глаза попались три случая когда валидатор не принимал карту. Сколько их было в реальности — понять невозможно. Стандартная реакция пассажира в этом случае — пожать плечами и поехать дальше. И эта реакция понятна. Проблема не их, а организатора перевозок, который как мы знаем по закону должен обеспечить не только возможность, но и комфорт. А раз валидатор не работает, зачем через толпу пробираться к водителю и создавать там очередь?
В трамвае № 8 ожидала еще одна неудача. Как известно, к 1 сентября там поставили по одному новому валидатору, которые должны были печатать билеты и пересадочные талоны. Для них Гортранс даже выпустил специальную инструкцию. Спецвалидаторы «глюкнули» в первый же день работы (ошибка, кстати была массовой, сразу после обновления ПО «Золотой короны»). Но если с остальными устройствами все-таки совладали удаленно, что супермашинки пришлось снимать. Оказалось, что проблемы с ПО до сих пор не решены, спецвалидаторов в салонах нет. Их функции выполняет вагоновожатая.
Третья неудача случилась при попытке испытать возможность платить в трамвае № 6 посредством QR-кода через мобильное приложение «Транспортная карта Пермь». В приложении есть возможность создать себе цифровую транспортную карту. Все реализовано вполне удобно. Карта создается и активируется буквально за 3 минуты. Но вот беда, ни один из трех доступных мне способов пополнения счета не сработал. Судя по отзывам в Google Play, ошибки не единичное явление: жалуются на то что транспортная карта не опознается «Сбербанк Онлайн» или приложение вылетает при вводе кода подтверждения оплаты картой.
Оставалась последняя надежда выполнить намеченный на эту поездку план — встретить контролеров. Но и она не сбылась. Бригады успешно маскировались. Безусловно стоит отдать должное их мастерству. Не попасться на глаза журналисту за полтора часа времени в двух автобусных маршрутах и одном трамвайном — такое может не каждый разведчик. Не сомневаюсь, что как только работник СМИ удалялся на 5 шагов от транспорта, работники контроля немедленно заскакивали внутрь с корочками и спецустройствами наперевес.
Если же говорить серьезно, то следует признать, со времени эксперимента февраля 2021 года, который признали неудачным, не изменилось ничего. За полгода к внедрению бескондукторной оплаты не подготовились. Все анонсированные нововведения оказались либо сырыми, либо вообще не готовыми. Четыре маршрута от финансового ноля удерживает, как кажется только добрая воля пассажиров. На нее одну стоит уповать транспортным чиновникам мэрии.
Следующее обновление программного обеспечения системы ждут к 1 октября. С этой же даты без кондукторов останутся все маршруты Кировского района (общее число машин дойдет до 114).
И напоследок. Это остановка на углу ул. Пушкина и Горького. По-моему, фото не требует комментариев.