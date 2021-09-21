Попробуют сыграть квинтет. В Заксобрании края и гордуме Перми теперь будет 5 фракций

Posted 21 сентября 2021, 08:49
Published 21 сентября 2021, 08:49
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В политической палитре Прикамья появился еще один цвет — бирюзовый. Партия «Новые люди» преодолела 5% барьер на выборах в Заксобрании и думу Перми. Теперь представители «новых» получат кресла и, как минимум, на ближайшие пять лет становятся фактором политической жизни региона. На момент публикации статьи «Новые люди» набирали на выборах в Заксобрание 8,25% голосов избирателей которые пришли на участки, в Пермскую думу — 11,64%. В первую очередь «Новые люди» получили поддержку в Перми. Они собрали все голоса, которые на прошлых выборах получали оппозиционные «Яблоко» и «Партия Роста», оттеснив тех на обочину местной политики.
О внезапном успехе партии, в программе которой не очень много содержания (кроме конечно, «свежего» «Хватить кормить Москву!») и почти нет известных лиц еще поспорят эксперты. Но есть вполне обоснованное предположение, что избирателю настолько надоело блуждать среди 4 знакомых сосен, что свежая порода вызвала в нем неосознанную симпатию. Тем более если «показать красивое» и прямо написать «новое — это я».
Получился успех, который теперь надо закреплять. Преобразовывать красивую кампанию в содержательную каждодневную работу, при этом уже не будучи «темной лошадкой». Занять своё место в региональной политической системе, не потеряв себя — как кажется работа не менее сложная, чем выиграть кампанию.
Отметим, что близко к попаданию в региональный парламент была «Партия пенсионеров», набравшая 4,75% голосов. «Коммунисты России» набрали 1,88%. В Перми расклад еще интересней: «Новые люди» — 11,64%, «Партия пенсионеров» — 4,28%, «Коммунисты России» — 4,43%, «Яблоко» — 3,08%. Получается, что «малые» партии вместе набрали 23% голосов избирателей краевой столицы. Похоже именно сюда ушли голоса протестного и не определившегося электората Перми, о предпочтениях которого перед голосованием гадали политологи.
Партии так называемой «большой четверки» закончили предвыборную гонку с противоречивыми результатами, если сравнивать его с выборами 2016 года. Тогда на выборах в Законодательное собрание края при явке в 35% избирателей «Единая Россия» получила 43,7% голосов, КПРФ — 17,8%. За ЛДПР высказались 16,3%, «Справедливую Россию» поддержали 11,3%.
В этом году результаты следующие. При явке в 38,5% избирателей «Единая Россия» 33,20%, КПРФ — 22,75%, «Справедливая Россия — За правду» — 11,33%, ЛДПР 9,72%.
Самые большие потери у «Единой России» и ЛДПР. Партия власти, оставшись победителем выборов потеряла примерно четверть голосов избирателей (10,5% голосов в прямом сравнении цифр). У ЛДПР ситуация много хуже. Формально партия потеряла меньше 7% голосов, но это означает потерю примерно 40% общего количества от числа тех, кто отдал свои голоса партии в 2016 году. «Эсеры» сумели сохранить свой электорат. КПРФ прибавила 5%, что означает увеличение числа сторонников на 22% по сравнению с выборами 5-летней давности.
В Перми видны такие же тенденции, но с более значительным уменьшением числа сторонников партии власти. В 2016 году по партийным спискам 39,57% голосов избиратели Перми отдали «Единой России», 17,21% — КПРФ, 13,81% — ЛДПР, 13,33% — Справедливой России, 7,11% взяло «Яблоко», 3,66% — «Партия роста».
В 2021 году по предварительным итогам голосования на выборах в Гордуму Перми при явке 32,98% избирателей поддержка «Единой России» составила 29,27%. Далее следуют: КПРФ — 19,58%, «Справедливая Россия — За правду» — 11,84%, «Новые люди» — 11,64%, ЛДПР — 8,27%. ЕР потеряла треть избирателей, ЛДПР — почти 40%. Коммунисты чуть добавили, эсеры чуть потеряли.
Прямые потери двух партий безусловно будут исчисляться в мандатах. Например, можно с большой достоверностью говорить, что экс-депутат Госдумы Игорь Сапко, вероятно, не попадет в новый состав российского парламента. Он занимал третью строчку в региональном списке партии. Предполагалось, что первый номер — Дмитрий Махонин — от мандата откажется, в думу пройдут московский IT-предприниматель Антон Немкин и господин Сапко. Но пока получается, что в Пермском крае «Единая Россия» получит только один думский мандат по партийным спискам и он достанется господину Немкину. Впрочем, окончательные подсчеты пока не закончены.
Распределение партийных мандатов в регионе предварительно выглядит так:
Отметим, что в ЗС "Единая Россия" рассчитывала на 14-15 мандатов, в ПГД на 8-9. То есть в региональный парламент, например, могут не попасть экс-председатель социального комитета ЗС Сергей Клепцин или экс-глава комитета ЗС по экономической политике Татьяна Миролюбова. В городскую думу Перми, видимо, не попадет глава регионального исполкома "ЕР" Станислав Швецов. И кто-то еще. Поскольку жесткой процедуры распределния мандатов в пограничных ситуациях нет, сейчас политадминистраторам предстоят сложные переговоры. Но все равно, кто-то уйдет обиженным.
Отметим, что для Единой России и ЛДПР разные масштабы потерь. Партия власти явна была готова к потере голосов. Федеральная кампания, выстроенная без критических ошибок плюс использование своих традиционных козырей, в виде ресурсов разнообразных уровней, позволила им сохранить победу и большинство в парламентах через результаты одномандатников. Потери велики в голосах, но минимальны в мандатах.
Что же касается ЛДПР, то здесь по-другому. Партия держалась в Прикамье на стабильном электорате и демонстрировала стабильные результаты из цикла в цикл. Но на федеральные проблемы наложились проблемы с региональным отделением. В итоге потери в мандатах и главное в ядерном электорате. Отметим, что в ситуации потери голосов можно было ожидать значительных прибавок от КПРФ и СРЗП. Но как мы видим большинство не определившихся все-таки ушло в малые партии.
Официально итоги выборов в Прикамье подведут 22 сентября.