Попробуют сыграть квинтет. В Заксобрании края и гордуме Перми теперь будет 5 фракций

В политической палитре Прикамья появился еще один цвет — бирюзовый. Партия «Новые люди» преодолела 5% барьер на выборах в Заксобрании и думу Перми. Теперь представители «новых» получат кресла и, как минимум, на ближайшие пять лет становятся фактором политической жизни региона. На момент публикации статьи «Новые люди» набирали на выборах в Заксобрание 8,25% голосов избирателей которые пришли на участки, в Пермскую думу — 11,64%. В первую очередь «Новые люди» получили поддержку в Перми. Они собрали все голоса, которые на прошлых выборах получали оппозиционные «Яблоко» и «Партия Роста», оттеснив тех на обочину местной политики.