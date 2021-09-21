Семерых тяжело раненых при стрельбе в ПГНИУ перевезут бортом МЧС в федеральные клиники

Posted 21 сентября 2021, 05:24
Published 21 сентября 2021, 05:24
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что после стрельбы в ПГНИУ госпитализация потребовалась 19 пермякам: девять из них находились в тяжелом состоянии.
Сегодня глава регионального Минздрава Анастасия Крутень уточнила, что все 19 госпитализированных после стрельбы в ПГНИУ живы. Утром семерых пациентов в тяжелом состоянии должны перевезти бортом МЧС в федеральные клиники. Остальных оставят лечиться в Перми.
Министр сообщила, что после сообщения о ЧП оперативные бригады служб скорой помощи и медицины катастроф немедленно выехали к ПГНИУ: «На месте была организована оценка состояния раненых и травмированных людей, оказание им экстренной помощи и после стабилизации — эвакуация в пермские клиники. В стационарах подготовлены операционные для экстренного хирургического вмешательства, и сразу после доставки пострадавших начаты операции». Крутень добавила, что хочет поблагодарить пермяков, которые пришли сдать кровь для раненых.
Пермская станция переливаняи крови продлила режим работы и сегодня для потенциальных доноров. Кровь можно сдать с 8:00 до 15:00 на улице Лебедева, 54. Телефон для справок 282–53–21. Информацию о сдаче крови можно также узнать на сайте.