Семерых тяжело раненых при стрельбе в ПГНИУ перевезут бортом МЧС в федеральные клиники

Министр сообщила, что после сообщения о ЧП оперативные бригады служб скорой помощи и медицины катастроф немедленно выехали к ПГНИУ: «На месте была организована оценка состояния раненых и травмированных людей, оказание им экстренной помощи и после стабилизации — эвакуация в пермские клиники. В стационарах подготовлены операционные для экстренного хирургического вмешательства, и сразу после доставки пострадавших начаты операции». Крутень добавила, что хочет поблагодарить пермяков, которые пришли сдать кровь для раненых.