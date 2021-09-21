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Posted 21 сентября 2021, 13:29

Published 21 сентября 2021, 13:29

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Во время стрельбы в ПГНИУ погибли пятеро студентов и врач. Что о них известно?

Во время стрельбы в ПГНИУ погибли пятеро студентов и врач. Что о них известно?

21 сентября 2021, 13:29
Фото: Properm.ru.
В ПГНИУ рассказали о погибших студентах. Не стало ребят с географического, механико-математического, физического и химического факультетов. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибла и заслуженный 66-летний медик Маргарита Энгаус. Сегодня в Перми объявлен день траура по погибшим.

Екатерина Шакирова, 19 лет — второкурсница направления «Гидрометеорология». Студентка хотела связать свою жизнь со специальностью и увлекалась плаваньем.

Ксения Самченко, 18 лет — второкурсница направления «Гидрометеорология». Екатерина и Ксения были подругами, познакомились на первом курсе.

Александра Мохова, 20 лет — студентка четвёртого курса мехмата. Девушка увлекалась легкой атлетикой и хотела стать учителем математики. Друзья с теплотой вспоминают Сашу: «Несмотря на все проблемы, даже если случалось что-то, она всегда оставалась на позитиве, ко всем относилась по-доброму».

Ярослав Арамелев, 19 лет — студент второго курса направления «Физика». Увлекался музыкой, закончил музыкальную школу по классу скрипки и занимался спортивной акробатикой, получил множество наград. Увлекался робототехникой, мечтал создать робота по уборке с крыш наледи и сосулек. Даже успел собрать его прототип.

Анна Айгельдина, 26 лет — в этом году закончила магистратуру химического факультета ПГНИУ. Весной 2021 года она вместе с командой ученых опубликовала научную работу «Мониторинг содержания тяжелых металлов в снеговом покрове». Девушка устроилась работать химиком на предприятие в Удмуртской Республике, в городе Камбарка.

Маргарита Энгаус, 66 лет — известный пермский медик, врач-эндоскопист с сорокалетним стажем. Женщина пришла с внуком-второклассником на школьную экскурсию.

#Общество
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