Во время стрельбы в ПГНИУ погибли пятеро студентов и врач. Что о них известно?

Posted 21 сентября 2021, 13:29
Published 21 сентября 2021, 13:29
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Екатерина Шакирова, 19 лет — второкурсница направления «Гидрометеорология». Студентка хотела связать свою жизнь со специальностью и увлекалась плаваньем.
Ксения Самченко, 18 лет — второкурсница направления «Гидрометеорология». Екатерина и Ксения были подругами, познакомились на первом курсе.
Александра Мохова, 20 лет — студентка четвёртого курса мехмата. Девушка увлекалась легкой атлетикой и хотела стать учителем математики. Друзья с теплотой вспоминают Сашу: «Несмотря на все проблемы, даже если случалось что-то, она всегда оставалась на позитиве, ко всем относилась по-доброму».
Ярослав Арамелев, 19 лет — студент второго курса направления «Физика». Увлекался музыкой, закончил музыкальную школу по классу скрипки и занимался спортивной акробатикой, получил множество наград. Увлекался робототехникой, мечтал создать робота по уборке с крыш наледи и сосулек. Даже успел собрать его прототип.
Анна Айгельдина, 26 лет — в этом году закончила магистратуру химического факультета ПГНИУ. Весной 2021 года она вместе с командой ученых опубликовала научную работу «Мониторинг содержания тяжелых металлов в снеговом покрове». Девушка устроилась работать химиком на предприятие в Удмуртской Республике, в городе Камбарка.
Маргарита Энгаус, 66 лет — известный пермский медик, врач-эндоскопист с сорокалетним стажем. Женщина пришла с внуком-второклассником на школьную экскурсию.